VK запустил рекламу «Звонков» на фоне новостей о соглашении с Минпросвещения и Минцифры

Минпросвещения, Минцифры и VK в лице министра просвещения Сергея Кравцова, министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева и генерального директора VK Владимира Кириенко заключили стратегическое соглашение о партнерстве в области создания и развития сервисов для онлайн-образования, где ведущую роль играют видеоконференции, позволяющие учителям и ученикам комфортно взаимодействовать.
Одновременно с этим сервис запустил и первую масштабную рекламную кампанию, показывающую «VK Звонки» как удобный инструмент для обучения, как следует из сообщений пресс-службы компании.
Новые креативы VK демонстрируют практически безграничные возможности сервиса видеоконференций для решения учебных задач: планирование звонков, подключение без аккаунта ВКонтакте, высокое качество связи, шумоподавление и т.п.
Этот сервис благодаря сотрудничеству с Минпросвещения и Минцифры может стать достойной бесплатной альтернативой зарубежным видеомессенджерам. Предполагается, что вскоре именно VK Мессенджер, VK Звонки и Почта Mail.ru будут использоваться в школах и колледжах.
В рамках партнерства VK будет поставлять технологические решения, Минпросвещения будет обучать пользователей работать с ними, а Минцифры интегрирует сервисы во ФГИС «Моя школа».
«Приложения компании VK позволят учителям, родителям и самим школьникам общаться при помощи простых, понятных и безопасных российских онлайн-сервисов. Бесшовная интеграция этих решений во ФГИС «Моя Школа» расширит возможности платформы и повысит удобство пользователей», — отметил Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.
Новая рекламная кампания «Звонков», впрочем, нацелена не только на представителей образовательной сферы, но и на бизнес-аудиторию.
И хотя представители VK уверяют, что «малый и средний бизнес уже активно пользуется нашими ресурсами», задача кампании еще ближе познакомить аудиторию с инструментом и его конкретными функциями.
«Кампания сфокусирована на аудитории, которая ищет новые сервисы для делового общения: малом и среднем бизнесе, фрилансерах, преподавателях, — объясняет Инна Походня, вице-президент по маркетингу VK. — Ролики демонстрируют различные сценарии использования VK Звонков, востребованные у деловой аудитории».
Платформа в равной степени полезна и бизнесу, и образовательным учреждениям: с ее помощью легко организовать работу в команде, устроить групповые встречи с коллегами, провести презентации продуктов клиентам, собрать учеников на онлайн-уроки.
«А ключевые функции сервиса позволят не задумываться о таких мелочах, как ограничение времени звонка или количества участников», — добавляет Походня.
Говоря о соглашении с Минпросвещения и Минцифры, генеральный директор VK Владимир Кириенко подчеркнул: «Наша задача — создавать сервисы, которые помогают миллионам людей преподавать, учиться и общаться по соответствующим вопросам в защищенном и удобном пространстве».
Эти слова верны как в отношении образования, так и в отношении бизнеса, который всегда ориентирован на защищенные протоколы связи и удобство коммуникаций.
Если интересно, рекламный ролик можно посмотреть здесь.
Фото на обложке: Dylan Ferreira / Unsplash
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