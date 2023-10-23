Банковский вклад назван самым популярным способом пассивного заработка

Банковский вклад под процент и накопительный счет названы самыми популярными способами пассивного заработка. Таким методом капиталовложения пользуются 83% россиян, показал опрос. Меньшее количество россиян предпочитают инвестировать в акции, недвижимость и валюту.

83% россиян предпочитают в качестве источника пассивного заработка открытие накопительного счета или банковского вклада. Об этом говорится в результатах опроса сервиса «Авито Работа».

Альтернативные источники пассивного дохода предпочитают меньшее количество респондентов. 11% инвестируют в акции и облигации, 8% вкладываются в недвижимость, 7% покупают валюту и 5% – драгоценные металлы. Инвестированием в криптовалюту пользуются 4% опрошенных.

«Покупка недвижимости отличается высокой ликвидностью и защищенностью, а приобретение драгоценных металлов отлично подходит для долгосрочной перспективы и периода неустойчивости экономики», – отметил управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель.

48% участников исследования рассказали, что откладывают на накопления до 5 тыс. рублей в месяц. 22% россиян выделяют на сбережения более 10 тыс. рублей в месяц. Каждый третий респондент не собирается менять лимит накоплений, показал опрос.

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