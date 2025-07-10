Включи локализацию: Минпромторг запускает балльную систему «российскости» телевизоров с 2026 года
Минпромторг предложил новую версию импортозамещения — теперь в формате геймификации по-бюджетному. Каждый телевизор будет проходить квест на «паспорт российскости». Если техника набирает 35 баллов из 100 — она считается «нашей». С 2030 года планка вырастет до 85 баллов. Набрал — получаешь приоритет в госзаказах. Не набрал — вылетаешь из закупочной матрицы.
- Новости
Новая математика лояльности
Баллы начисляются за использование российских компонентов, чипов, ПО и производственных процессов. Учитываются не только «где собрали», но и насколько глубоко влезли в цепочку создания. При этом доля иностранных комплектующих в себестоимости не должна превышать 60%. По сути, это не просто бюрократия, а новая математика лояльности.
Пока в игре только пятеро
На старте балльную модель опробуют пять компаний: «Квант», «Дюкс», «Икар», «Лига смарт» и NexTouch, перечисляют «Ведомости». Но логика очевидна: если схема сработает, её растиражируют на всех. Переход в «российскую» категорию — билет в зону госбюджета по 44-ФЗ, особенно в условиях, когда закупки уже начали резать. Только за первое полугодие 2025-го они упали почти вдвое.
Госзаказ как главный мотиватор
Баллы — это не про патриотизм. Это про выживание. Приоритет в госзаказах — единственный реальный стимул двигать производство глубже в страну, а не просто клеить шильдик. Вкладываться в локализацию можно при гарантированном спросе со стороны государства, говорят в отрасли.
Скептики не спешат аплодировать. Даже если белые бренды (white label) с рынка выдавят, высокой маржинальности в сегменте телевизоров нет. Производство тяжёлое, логистика дорогая, конкуренция всё ещё жива. Но — хоть какой-то рынок, хоть какая-то попытка перестроить цепочки.
По факту
Минпромторг закручивает гайки — но делает это с цифрами и обещаниями. Производителям теперь мало «быть на территории РФ». Надо выглядеть локальными на бумаге, в железе и в закупочной системе. Иначе — до свидания, федеральные контракты.
Фото на обложке: Pexels
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Старт работы на Ozon»
- 1 Воронежский завод «Квант» остановил производство российских телевизоров Он был единственным российским производителем данного вида техники 09 апреля 12:15
- 2 Зарубежные компании заинтересовались рекламой на российском ТВ НРА получил запросы от западных и южнокорейских компаний 04 апреля 12:45
- 3 «Яндекс» выпустил телевизор с ИИ-оптимизацией изображения Нейросеть улучшает цветопередачу, яркость, контрастность и детализацию 11 февраля 15:24
- 4 WSJ рассказала, почему Маску будет трудно купить телеканал MSNBC Comcast не собирается продавать активы по отдельности 26 ноября 10:42