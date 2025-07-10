Включи локализацию: Минпромторг запускает балльную систему «российскости» телевизоров с 2026 года

Минпромторг предложил новую версию импортозамещения — теперь в формате геймификации по-бюджетному. Каждый телевизор будет проходить квест на «паспорт российскости». Если техника набирает 35 баллов из 100 — она считается «нашей». С 2030 года планка вырастет до 85 баллов. Набрал — получаешь приоритет в госзаказах. Не набрал — вылетаешь из закупочной матрицы.

Новая математика лояльности

Баллы начисляются за использование российских компонентов, чипов, ПО и производственных процессов. Учитываются не только «где собрали», но и насколько глубоко влезли в цепочку создания. При этом доля иностранных комплектующих в себестоимости не должна превышать 60%. По сути, это не просто бюрократия, а новая математика лояльности.

Пока в игре только пятеро

На старте балльную модель опробуют пять компаний: «Квант», «Дюкс», «Икар», «Лига смарт» и NexTouch, перечисляют «Ведомости». Но логика очевидна: если схема сработает, её растиражируют на всех. Переход в «российскую» категорию — билет в зону госбюджета по 44-ФЗ, особенно в условиях, когда закупки уже начали резать. Только за первое полугодие 2025-го они упали почти вдвое.

Госзаказ как главный мотиватор

Баллы — это не про патриотизм. Это про выживание. Приоритет в госзаказах — единственный реальный стимул двигать производство глубже в страну, а не просто клеить шильдик. Вкладываться в локализацию можно при гарантированном спросе со стороны государства, говорят в отрасли.

Скептики не спешат аплодировать. Даже если белые бренды (white label) с рынка выдавят, высокой маржинальности в сегменте телевизоров нет. Производство тяжёлое, логистика дорогая, конкуренция всё ещё жива. Но — хоть какой-то рынок, хоть какая-то попытка перестроить цепочки.

По факту

Минпромторг закручивает гайки — но делает это с цифрами и обещаниями. Производителям теперь мало «быть на территории РФ». Надо выглядеть локальными на бумаге, в железе и в закупочной системе. Иначе — до свидания, федеральные контракты.

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