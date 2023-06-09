«ВКонтакте» запустила закрытый клуб-акселератор для администраторов сообществ — «Ведомости»

«ВКонтакте» запустила закрытый клуб-акселератор для администраторов групп в соцсети, рассказал «Ведомостям» пользователь, которому пришло приглашение на участие в программе.
Для участников будут проводить занятия, курсы и марафоны, на которых обучают созданию контента и применению рекламных инструментов. В самой компании от комментариев отказались.
Как рассказал собеседник издания, в рекламном посте, который он получил, предлагалось стать одним из 35 тыс. участников программы.
Еще один источник, близкий к компании, подтвердил запуск такой программы, но не уточнил вложения в проект.
Согласно отчетности VK, в декабре прошлого года число активных пабликов в соцсети составляло 2 млн, что на 13% больше, чем годом ранее. В документе положительную динамику объясняют активной работой с сообществами и улучшениями рекомендательных алгоритмов. А официальные инструменты монетизации обеспечили авторам «рекордные 4 млрд рублей».
Фото на обложке: XanderSt /
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