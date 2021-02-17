«ВКонтакте» добавила инструмент для рекламы мобильных приложений

«ВКонтакте» добавила новый инструмент для рекламы мобильных приложений на iOS и Android. Он обеспечит потребности бизнеса в продвижении мобильных сервисов и игр. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе соцсети.

Сервис дает возможность запустить кампании с оптимизацией на установки и целевые действия, например, регистрации, добавления товаров в корзину или покупки.

Реклама приложений будет автоматической, управлять данными вручную не потребуется, отметили в соцсети.

Запуск рекламы происходит по модели oCPM — с оплатой за показы и оптимизацией. Для отслеживания конверсий в целевые действия рекламодатель сможет подключить интеграцию с трекерами Adjust, AppsFlyer и myTracker.

Инструмент построен вокруг VK Connect — единой учетной записи экосистем «ВКонтакте» и Mail.ru Group. Он учитывает интересы пользователей соцсети и их активность в других приложениях экосистемы. Благодаря этому соцсеть обещает высокую эффективность продвижения.

Управление подключенными приложениями осуществляется в новом разделе рекламного кабинета — «Приложения». Там же доступен интерактивный отчет по достигнутым целям.

Отмечается, что доступ к продвижению можно передавать другим пользователям.

Рекламные объявления будут отображаться в ленте новостей в официальных мобильных приложениях соцсети для iOS и Android.

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