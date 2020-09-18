«ВКонтакте» запустила маркетплейс с товарами от сообществ и пользователей

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила «Маркет» — маркетплейс с товарами от сообществ и пользователей. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе соцсети.

В «Маркете» собраны предложения от 190 тысяч продавцов, отметили во «ВКонтакте». В разделе есть поиск, тематические категории, а также персональные подборки и рекомендации. Пользователи могут оплатить покупки банковской картой или через VK Pay.

Алгоритмы маркетплейса учитывают город, возраст, увлечения, сезон — и оставляют товары, которые с высокой вероятностью понравятся пользователю. Преимущество в поисковой выдаче получают магазины с онлайн-оплатой, доставкой заказов и верификацией.

В ближайшие дни «Маркет» станет доступен всем пользователям в меню десктопной версии «ВКонтакте» или по прямой ссылке (vk.com/market). В будущем маркетплейс появится и в мобильном приложении, объединившись с лентой «Покупки».

Маркетплейс поможет бизнесу получать больше заказов, а пользователям находить товары, которых нет на других площадках, считают представители «ВКонтакте».