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«ВКонтакте» запустила маркетплейс с товарами от сообществ и пользователей

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила «Маркет» — маркетплейс с товарами от сообществ и пользователей. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе соцсети.

«ВКонтакте» запустила маркетплейс с товарами от сообществ и пользователей

В «Маркете» собраны предложения от 190 тысяч продавцов, отметили во «ВКонтакте». В разделе есть поиск, тематические категории, а также персональные подборки и рекомендации. Пользователи могут оплатить покупки банковской картой или через VK Pay. 

Алгоритмы маркетплейса учитывают город, возраст, увлечения, сезон — и оставляют товары, которые с высокой вероятностью понравятся пользователю. Преимущество в поисковой выдаче получают магазины с онлайн-оплатой, доставкой заказов и верификацией. 

В ближайшие дни «Маркет» станет доступен всем пользователям в меню десктопной версии «ВКонтакте» или по прямой ссылке (vk.com/market). В будущем маркетплейс появится и в мобильном приложении, объединившись с лентой «Покупки». 

Маркетплейс поможет бизнесу получать больше заказов, а пользователям находить товары, которых нет на других площадках, считают представители «ВКонтакте».

Ранее «ВКонтакте» добавила возможность оплачивать покупки в сообществах банковской картой, а также запустила доставку товаров через СДЭК и Boxberry.

Фото: Marina Stroganova / Shutterstock

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