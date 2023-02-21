«ВКонтакте» представила десктопное приложение своего мессенджера

«ВКонтакте» запустила отдельное приложение-мессенджер для компьютеров. Сейчас доступна бета-версия для Windows и MacOS.
Продукт находится на стадии тестирования. Уже существующая версия обеспечивает поддержку личного и учебного профилей, более быструю загрузку видео и специальные уведомления.
«Прямо с ноутбука или ПК можно обмениваться текстовыми и голосовыми сообщениями, писать знакомым из контактов, получать бизнес-уведомления — например, от банков и курьерских служб», — говорится в сообщении компании.
Дизайн десктопного приложения не сильно отличается от внешнего вида мессенджера, встроенного в web-версию сайта. Сам значок выполнен в синих тонах с тремя точками внутри. Интерфейс бета-версии содержит новые функции: например, возможность создавать папки с чатами, как в мессенджере Telegram.
Фото на обложке: «ВКонтакте»
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