«ВКонтакте» представила десктопное приложение своего мессенджера

«ВКонтакте» запустила отдельное приложение-мессенджер для компьютеров. Сейчас доступна бета-версия для Windows и MacOS.

Продукт находится на стадии тестирования. Уже существующая версия обеспечивает поддержку личного и учебного профилей, более быструю загрузку видео и специальные уведомления.

«Прямо с ноутбука или ПК можно обмениваться текстовыми и голосовыми сообщениями, писать знакомым из контактов, получать бизнес-уведомления — например, от банков и курьерских служб», — говорится в сообщении компании.

Дизайн десктопного приложения не сильно отличается от внешнего вида мессенджера, встроенного в web-версию сайта. Сам значок выполнен в синих тонах с тремя точками внутри. Интерфейс бета-версии содержит новые функции: например, возможность создавать папки с чатами, как в мессенджере Telegram.

Фото на обложке: «ВКонтакте»