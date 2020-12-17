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«ВКонтакте» представила единую платформу монетизации для создателей контента

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Соцсеть «ВКонтакте» представила единую платформу монетизации для создателей контента. Ее основой станет новая партнерская программа для сообществ, которая заменит рекламную сеть соцсети. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе «ВКонтакте».

«ВКонтакте» представила единую платформу монетизации для создателей контента

По заявлению компании, партнерская программа позволит администраторам сообществ зарабатывать на 50% больше.

В единую платформу монетизации войдут VK Donut, «маркет-платформа», гранты, товары, сервисы для денежных сборов, нативная реклама, возможности монетизации мини-приложений и музыки.

vk

Как и рекламная сеть, партнёрская программа позволит администраторам получать деньги за то, что пользователи просматривают рекламные записи в сообществах и ленте новостей. Основные отличия состоят в системе выплат и правилах участия.

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Ранее на заработок влияли только охваты. Теперь будут учтены дополнительные факторы. Например, администраторы смогут увеличить свой доход, если будут привлекать аудиторию с внешних ресурсов. Также контент должен быть интересен и пользователям «ВКонтакте», что можно проанализировать с помощью данных статистики, лайков и комментариев. 

На рост уровня дохода будет влиять и выбор нативных форматов, таких как загрузка видео в плеер соцсети или оформление текста в редакторе статей.

Отмечается, что предусмотрены факторы, которые могут негативно сказаться при расчете дохода.

«Доход будет снижен за плагиат в сообществе или нарушение правил “ВКонтакте”. Более того, за систематическое отступление от правил страница и вовсе может быть исключена из партнерской программы», — говорится в сообщении.

Кроме того, по заявлению компании, соцсеть усилила защиту от накрутки количества подписчиков и охватов.

Присоединиться к программе не смогут сообщества, где публикуются только объявления, не указываются источники материалов или часто размещаются одни и те же записи. При нарушении авторских прав и правил ведения страницы участие в программе также невозможно. На соответствие программе сообщества будут проверять модераторы.

Партнерская программа начнет действовать 1 февраля следующего года. Участники действующего рекламной сети автоматически присоединятся к ней. Соцсеть при этом начнет проверять их на соответствие обновленным правилам. Сообщества, которые не состоят в рекламной сети, могут подать заявку на подключение к партнерской программе уже сейчас.

Также в компании рассказали, что вслед за партнерской программой будет запущен специальный раздел о способах заработка на платформе. Из него можно будет узнать обо всех доступных инструментах монетизации и их преимуществах.

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock

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