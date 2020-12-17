Соцсеть «ВКонтакте» представила единую платформу монетизации для создателей контента. Ее основой станет новая партнерская программа для сообществ, которая заменит рекламную сеть соцсети. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе «ВКонтакте».

По заявлению компании, партнерская программа позволит администраторам сообществ зарабатывать на 50% больше.

В единую платформу монетизации войдут VK Donut, «маркет-платформа», гранты, товары, сервисы для денежных сборов, нативная реклама, возможности монетизации мини-приложений и музыки.

Как и рекламная сеть, партнёрская программа позволит администраторам получать деньги за то, что пользователи просматривают рекламные записи в сообществах и ленте новостей. Основные отличия состоят в системе выплат и правилах участия.

Ранее на заработок влияли только охваты. Теперь будут учтены дополнительные факторы. Например, администраторы смогут увеличить свой доход, если будут привлекать аудиторию с внешних ресурсов. Также контент должен быть интересен и пользователям «ВКонтакте», что можно проанализировать с помощью данных статистики, лайков и комментариев.

На рост уровня дохода будет влиять и выбор нативных форматов, таких как загрузка видео в плеер соцсети или оформление текста в редакторе статей.

Отмечается, что предусмотрены факторы, которые могут негативно сказаться при расчете дохода.

«Доход будет снижен за плагиат в сообществе или нарушение правил “ВКонтакте”. Более того, за систематическое отступление от правил страница и вовсе может быть исключена из партнерской программы», — говорится в сообщении.

Кроме того, по заявлению компании, соцсеть усилила защиту от накрутки количества подписчиков и охватов.

Присоединиться к программе не смогут сообщества, где публикуются только объявления, не указываются источники материалов или часто размещаются одни и те же записи. При нарушении авторских прав и правил ведения страницы участие в программе также невозможно. На соответствие программе сообщества будут проверять модераторы.

Партнерская программа начнет действовать 1 февраля следующего года. Участники действующего рекламной сети автоматически присоединятся к ней. Соцсеть при этом начнет проверять их на соответствие обновленным правилам. Сообщества, которые не состоят в рекламной сети, могут подать заявку на подключение к партнерской программе уже сейчас.

Также в компании рассказали, что вслед за партнерской программой будет запущен специальный раздел о способах заработка на платформе. Из него можно будет узнать обо всех доступных инструментах монетизации и их преимуществах.

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