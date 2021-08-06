«Вконтакте» открыла новый офис в Санкт-Петербурге рядом с Исаакиевским собором

«ВКонтакте» открыла новый офис в Санкт-Петербурге по адресу Большая Морская улица, 30 — он стал уже третьим по счету. Об этом сообщает пресс-служба «ВКонтакте».

Штаб расположился в историческом месте: дом рядом с Исаакиевским собором был построен в первой половине 18 века. Сначала здание принадлежало купцам, а затем там успели поработать мебельная фабрика и магазин модных товаров мадам Сихлер. В начале 21 века в нем была проведена капитальная реконструкция здания.

Дом на Большой Морской (в центре). Фото: пресс-служба «ВКонтакте»

Компания разместилась на втором, третьем и четвертом этажах. Позднее, как сообщает пресс-служба, будет запущен шестой этаж с открытой террасой — на нем команда планирует проводить внутренний мероприятия и рабочие встречи. Для сотрудников, выбравших гибридный режим работы, часть рабочего пространства будет отведена под коворкинг.

Открытая терраса. Фото: пресс-служба «ВКонтакте»

«Команда "ВКонтакте" постоянно растет — вместе с задачами, которые мы перед собой ставим. Для нового штаба мы выбрали здание, которое продолжает традиции Зингера и Дома у Красного моста. Сейчас мы завершаем ремонтные работы и наводим уют на верхних этажах, но офис уже принимает сотрудников. Прийти поработать на Большую Морскую смогут те, кому обязательно нужно находиться в штабе, а большая часть команды продолжит трудиться в удаленном режиме. В будущем мы обязательно проведем новоселье — как только это позволит сделать эпидемическая обстановка», — рассказала генеральный директор «ВКонтакте» Марина Краснова.

Интерьер офиса. Фото: пресс-служба «ВКонтакте»

Помимо трех штабов в Санкт-Петербурге у компании есть один штаб в Москве и еще один, выездной, в Сочи. Также в 2019 году у «ВКонтакте» появились региональные представители в Екатеринбурге, Казани и Нижнем Новгороде, а в январе 2020 года — в Казахстане. Всего в компании работают более 1 400 человек.

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Фото на обложке: пресс-служба «ВКонтакте»