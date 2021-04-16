«ВКонтакте» открыл приём заявок на чемпионат по программированию VK Cup 2021

Социальная сеть «ВКонтакте» начала приём заявок на чемпионат по программированию VK Cup 2021, призовой фонд которого составит 2,72 млн рублей. В этом году соревнование будет проходить сразу по четырём направлениям.
Попробовать себя можно в таких сферах, как олимпиадное программирование, мобильная разработка, машинное обучение и дизайн интерфейсов.
«Мы сделали VK Cup ещё масштабнее – и теперь соревноваться могут не только программисты, но и другие IT-специалисты, которые не боятся бросить себе вызов», – отметил Александр Тоболь, технический директор «ВКонтакте».
Победители и призёры получат: за 1-ое место – 300 тысяч рублей, 2-ое – 200 тысяч, 3-е – 100 тысяч, 4-ое – 50 тысяч, 5-ое – 30 тысяч.
Конкурс пройдёт в несколько этапов: квалификационный (до 30 мая), отборочный (12-18 июля) и решающий. Заявки принимают до 30 мая в группе «Команда ВКонтакте».
VK Cup проводится в шестой раз. Общий призовой фонд чемпионатов составил более 12 млн рублей. На прошлогодний VK Cup 2020 подали заявки почти 4 тысячи человек.
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