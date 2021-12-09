«ВКонтакте» представила нейросеть для улучшения качества видео в режиме real-time

Социальная сеть «ВКонтакте» представила новую технологию — нейросеть NeuroHD, обученную двукратно повышать качество видеороликов разной длительности в режиме реального времени.
С помощью технологии пользователи смогут восстанавливать детали и убирать появившиеся после сжатия шумы и дефекты на видео, загруженных в социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», сообщила пресс-служба проекта.
Высокое разрешение получит весь контент библиотеки «VK Видео» — а это свыше 250 млн видео в год, 80% из которых загружают сами пользователи социальных сетей. В высоком разрешении в режиме real-time можно будет смотреть даже видео, которые никогда качественными не являлись и сняты на старые модели камер.
В основе NeuroHD — продвинутая нейросеть из семейства генеративно-состязательных сетей (GAN). Принцип работы таких нейросетей заключается в том, что при их обучении используется две модели. Одна из них генерирует увеличенные изображения, а другая — проверяет сгенерированные изображения, чтобы они не отличались от настоящих. При разработке собственной нейросетевой технологии команда «VK Видео» сделала акцент именно на устранении артефактов сжатия.
Видео с повышенным разрешением уже доступны в ряде групп и публичных страниц «ВКонтакте».
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Фото на обложке: Unsplash
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