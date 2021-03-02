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Сообщества во «ВКонтакте» смогут заработать на новом сервисе размещения вакансий

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

«VK Работа» (ранее Worki) предложила сообществам сервис автоматизации при размещении вакансий. Работодатели смогут самостоятельно публиковать свои предложения в тематических пабликах соцсети. Администраторы сообществ получат дополнительный доход от размещения таких вакансий, сообщили RB.ru в пресс-службе «ВКонтакте».

Сообщества во «ВКонтакте» смогут заработать на новом сервисе размещения вакансий

Автоматизация размещения вакансий происходит с помощью специальной кнопки в настройках.

С ее помощью рекрутеры без прямого общения с представителями сообществ смогут публиковать свои вакансии внутри тематического паблика. Также размещение предложения о работе возможно на «VK Работа» и других площадках, куда интегрирован сервис.

vk rabota

За публикацию на стене сообщества администраторы получат 95% стоимости услуги, которую они устанавливают самостоятельно. 5% в качестве комиссии возьмет себе сервис «VK Работа» за модерацию.

За размещение на других платформах: сайт и приложение «VK Работа», «ВКонтакте» и «Одноклассники» — через кнопку своего сообщества владельцы получат половину стоимости платной вакансии.

В опубликованном посте с предложением работы будут отображены основные ее детали — название, город, зарплата, описание вакансии и график работы. Также соискатель увидит расстояние до потенциального места работы.

При этом работодатель сможет разместить пост в сообществах с упоминанием либо ссылкой на свой профиль в соцсети. Анонимное размещение тоже возможно.

vk rabota

По оценке сервиса, подключиться к бирже вакансий «VK Работа» смогут более 100 тысяч городских и HR-сообществ «ВКонтакте».

Фото на обложке: XanderSt / Shutterstock

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