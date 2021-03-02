Сообщества во «ВКонтакте» смогут заработать на новом сервисе размещения вакансий

«VK Работа» (ранее Worki) предложила сообществам сервис автоматизации при размещении вакансий. Работодатели смогут самостоятельно публиковать свои предложения в тематических пабликах соцсети. Администраторы сообществ получат дополнительный доход от размещения таких вакансий, сообщили RB.ru в пресс-службе «ВКонтакте».

Автоматизация размещения вакансий происходит с помощью специальной кнопки в настройках.

С ее помощью рекрутеры без прямого общения с представителями сообществ смогут публиковать свои вакансии внутри тематического паблика. Также размещение предложения о работе возможно на «VK Работа» и других площадках, куда интегрирован сервис.

За публикацию на стене сообщества администраторы получат 95% стоимости услуги, которую они устанавливают самостоятельно. 5% в качестве комиссии возьмет себе сервис «VK Работа» за модерацию.

За размещение на других платформах: сайт и приложение «VK Работа», «ВКонтакте» и «Одноклассники» — через кнопку своего сообщества владельцы получат половину стоимости платной вакансии.

В опубликованном посте с предложением работы будут отображены основные ее детали — название, город, зарплата, описание вакансии и график работы. Также соискатель увидит расстояние до потенциального места работы.

При этом работодатель сможет разместить пост в сообществах с упоминанием либо ссылкой на свой профиль в соцсети. Анонимное размещение тоже возможно.

По оценке сервиса, подключиться к бирже вакансий «VK Работа» смогут более 100 тысяч городских и HR-сообществ «ВКонтакте».

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