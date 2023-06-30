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«ВКонтакте» добавила возможность создавать стикеры в чатах

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«ВКонтакте» тестирует новую функцию — UGC-стикеры в чатах, говорится в сообщении компании. Пользователи смогут создавать уникальные наборы стикеров для чата из локальных мемов.

«ВКонтакте» добавила возможность создавать стикеры в чатах

По словам CEO «ВКонтакте» Марии Красновой, это предоставит создателям контента и простым пользователям больше возможностей для самовыражения.

Создать свой набор стикеров можно с помощью мини-приложения. Такой пак будет доступен для отправки только внутри того чата, где он был создал.

Любой участник чата сможет вносить изменения в набор, добавлять новые картинки и удалять уже не актуальные. При этом использование UGC-стикеров создатель чата сможет отключить для других участников.

На этапе тестирования функционал доступен небольшой части пользователей. Собрав обратную связь, соцсеть планирует доработать инструмент.  

Авторы и художники по-прежнему смогут создавать и монетизировать наборы, которые доступны в магазине стикеров, отмечают в компании.

Фото на обложке: XanderSt / Shutterstock

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