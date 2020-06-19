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«ВКонтакте» открыла вакансию тренера по жестам

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Команда «ВКонтакте» объявила о конкурсе на вакансию тренера по жестам для сервиса «Клипы». Предлагается удаленная работа и неполная занятость — снимать клипы можно где угодно. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе социальной сети.

«ВКонтакте» открыла вакансию тренера по жестам

Успешному кандидату предстоит придумывать жесты для управления съёмкой и активации AR-эффектов. Он будет записывать ролики, которые станут примером для других авторов. Клипы тренера попадут в набор данных нейросети, определяющей жест в ролике.

В вакансии указаны основные требования к кандидату:

  • гибкие пальцы,
  • готовность к популярности,
  • умение показывать жест «вулканский салют»,
  • навык быстро находить общий язык не только с людьми, но и с умными алгоритмами.

Потенциальному кандидату предлагается удаленная работа и гибкий график. Также «ВКонтакте» обещает ему знакомства с популярными блогерами и карьерный рост до звезды «Клипов».

«Клипы» — это бесконечная лента коротких вертикальных видео на разные темы: от развлечений до образования. Одна из ключевых особенностей съемки — управление с помощью AR-механик. Вскоре сервис станет доступен всем пользователям социальной сети.

Фото: Unsplash

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