«ВКонтакте» открыла вакансию тренера по жестам

Команда «ВКонтакте» объявила о конкурсе на вакансию тренера по жестам для сервиса «Клипы». Предлагается удаленная работа и неполная занятость — снимать клипы можно где угодно. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе социальной сети.

Успешному кандидату предстоит придумывать жесты для управления съёмкой и активации AR-эффектов. Он будет записывать ролики, которые станут примером для других авторов. Клипы тренера попадут в набор данных нейросети, определяющей жест в ролике.

В вакансии указаны основные требования к кандидату:

гибкие пальцы,

готовность к популярности,

умение показывать жест «вулканский салют»,

навык быстро находить общий язык не только с людьми, но и с умными алгоритмами.

Потенциальному кандидату предлагается удаленная работа и гибкий график. Также «ВКонтакте» обещает ему знакомства с популярными блогерами и карьерный рост до звезды «Клипов».

«Клипы» — это бесконечная лента коротких вертикальных видео на разные темы: от развлечений до образования. Одна из ключевых особенностей съемки — управление с помощью AR-механик. Вскоре сервис станет доступен всем пользователям социальной сети.

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