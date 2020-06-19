«ВКонтакте» открыла вакансию тренера по жестам
Команда «ВКонтакте» объявила о конкурсе на вакансию тренера по жестам для сервиса «Клипы». Предлагается удаленная работа и неполная занятость — снимать клипы можно где угодно. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе социальной сети.
Успешному кандидату предстоит придумывать жесты для управления съёмкой и активации AR-эффектов. Он будет записывать ролики, которые станут примером для других авторов. Клипы тренера попадут в набор данных нейросети, определяющей жест в ролике.
В вакансии указаны основные требования к кандидату:
- гибкие пальцы,
- готовность к популярности,
- умение показывать жест «вулканский салют»,
- навык быстро находить общий язык не только с людьми, но и с умными алгоритмами.
Потенциальному кандидату предлагается удаленная работа и гибкий график. Также «ВКонтакте» обещает ему знакомства с популярными блогерами и карьерный рост до звезды «Клипов».
«Клипы» — это бесконечная лента коротких вертикальных видео на разные темы: от развлечений до образования. Одна из ключевых особенностей съемки — управление с помощью AR-механик. Вскоре сервис станет доступен всем пользователям социальной сети.
Фото: Unsplash
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