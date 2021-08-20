Качество 4K, фоновый просмотр, AirPlay: «ВКонтакте» перезапустила платформу «Видео»

Социальная сеть «ВКонтакте» объявила о перезапуске своей видеоплатформы. Разработчики компании ввели ряд новых технологий, направленных на улучшение качества контента и удобство просмотра. Об этом сообщает пресс-служба «ВКонтакте».

Теперь пользователи смогут смотреть видео и прямые эфиры в качестве 4K. Кроме того, изображение можно будет транслировать на большие экраны с помощью сетевых медиаплееров Chromecast и AirPlay.

Технология Chromecast позволяет транслировать видео с мобильных устройств на экран компьютера или телевизора, а с помощью AirPlay пользователи iPhone, iPad и Mac могут смотреть видео по телевизору с использованием Apple TV или другого устройства с поддержкой AirPlay.

Фото: пресс-служба «ВКонтакте»

Для того, чтобы авторы могли загружать на платформу видеоролики высокого качества, разработчики добавили поддержку загрузки файлов размером до 256 Гбайт.

Собственная технология адаптивного видеостриминга с масштабируемой архитектурой позволила снять ограничения на одновременное число зрителей на трансляциях и обеспечить просмотр в сетях с нестабильным соединением и на слабых устройствах.

Кроме того, в «Видео» будет использоваться технология Picture-in-Picture — благодаря ей пользователи смогут продолжить навигацию в своем смартфоне, не прерывая просмотр видео или трансляции. Для этого видеоплеер можно будет свернуть в мини-окно.

Технология Picture-in-Picture. Фото: пресс-служба «ВКонтакте»

«Этот запуск — следующий логичный шаг после представленных ранее технологий раздачи видео, трансляций и звонков. Сейчас мы сконцентрированы над новыми технологиями в области доставки и потребления контента: до конца года планируем еще несколько крупных нововведений», — сообщил технический директор «ВКонтакте» и единой платформы видео и звонков Mail.ru Group Александр Тоболь.

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