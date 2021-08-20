Качество 4K, фоновый просмотр, AirPlay: «ВКонтакте» перезапустила платформу «Видео»

Социальная сеть «ВКонтакте» объявила о перезапуске своей видеоплатформы. Разработчики компании ввели ряд новых технологий, направленных на улучшение качества контента и удобство просмотра. Об этом сообщает пресс-служба «ВКонтакте».
Теперь пользователи смогут смотреть видео и прямые эфиры в качестве 4K. Кроме того, изображение можно будет транслировать на большие экраны с помощью сетевых медиаплееров Chromecast и AirPlay.
Технология Chromecast позволяет транслировать видео с мобильных устройств на экран компьютера или телевизора, а с помощью AirPlay пользователи iPhone, iPad и Mac могут смотреть видео по телевизору с использованием Apple TV или другого устройства с поддержкой AirPlay.
Фото: пресс-служба «ВКонтакте»
Для того, чтобы авторы могли загружать на платформу видеоролики высокого качества, разработчики добавили поддержку загрузки файлов размером до 256 Гбайт.
Собственная технология адаптивного видеостриминга с масштабируемой архитектурой позволила снять ограничения на одновременное число зрителей на трансляциях и обеспечить просмотр в сетях с нестабильным соединением и на слабых устройствах.
Кроме того, в «Видео» будет использоваться технология Picture-in-Picture — благодаря ей пользователи смогут продолжить навигацию в своем смартфоне, не прерывая просмотр видео или трансляции. Для этого видеоплеер можно будет свернуть в мини-окно.
Технология Picture-in-Picture. Фото: пресс-служба «ВКонтакте»
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Пять децентрализованных платформ, где можно играть и зарабатывать с помощью NFT
- 2 Австралия планирует стать мировым центром стартапов к 2031 году
- 3 Популярность соцсетей увеличила траты россиян на фототовары и услуги фотографов
- 4 В Москве выбрали лучшие стартапы в сфере трубной промышленности
- 5 Facebook представила бета-версию приложения для виртуальных конференций Horizon Workrooms