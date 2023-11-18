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В VK Рекламе в 2024 году появится таргетинг на аудиторию RuStore

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

На конференции RuStore Mobile Conf директор по продукту VK Реклама Яков Стинский заявил, что в 2024 году у сервиса появится таргетинг на аудиторию RuStore, что поможет разработчикам и бизнесу привлекать больше потребителей. Ранее на мероприятии вице-президент по развитию почтовых сервисов и магазина приложений RuStore Иван Мыздриков со ссылкой на данные Mediascope сообщил, что аудитория российского магазина приложений к октябрю достигла 22,5 млн пользователей.

В VK Рекламе в 2024 году появится таргетинг на аудиторию RuStore

«Очень активно смотрим в этом направлении, — прокомментировал новость Яков Стинский, — Из тех фичей, которые в 2024 году появляться в VK Рекламе, большая часть будет направлена на RuStore, на какие-то нативные, интересные новые форматы рекламы. И самое главное, на упрощение получения конверсии лидов в момент показа рекламы. Это касается и подбора рекламы, и непосредственного взаимодействия пользователей с ее контентом».

Аудитория разрабатываемого VK совместно с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры РФ магазина приложений RuStore постоянно растет, как и число загрузок: общее их количество к октябрю 2023 года превысило 56 млн. Кроме того, через RuStore сейчас работают и монетизируют свои продукты в том числе зарубежные разработчики (на платформе размещено 8+ тыс. их приложений).

Из общего числа приложений (20+ тыс.) наибольшей популярностью пользуются категории «финансы» (36% от общего числа скачиваний), «полезные инструменты» (13%), «игры» (10%), «покупки» (9%) и «развлечения» (6%). При интеграции инструментов таргетинга VR Рекламы c RuStore бизнес сможет использовать эти интересы аудитории и паттерны их потребительского поведения в своих кампаниях.

Фото на обложке: Unsplash

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