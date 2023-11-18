В VK Рекламе в 2024 году появится таргетинг на аудиторию RuStore

На конференции RuStore Mobile Conf директор по продукту VK Реклама Яков Стинский заявил, что в 2024 году у сервиса появится таргетинг на аудиторию RuStore, что поможет разработчикам и бизнесу привлекать больше потребителей. Ранее на мероприятии вице-президент по развитию почтовых сервисов и магазина приложений RuStore Иван Мыздриков со ссылкой на данные Mediascope сообщил, что аудитория российского магазина приложений к октябрю достигла 22,5 млн пользователей.

«Очень активно смотрим в этом направлении, — прокомментировал новость Яков Стинский, — Из тех фичей, которые в 2024 году появляться в VK Рекламе, большая часть будет направлена на RuStore, на какие-то нативные, интересные новые форматы рекламы. И самое главное, на упрощение получения конверсии лидов в момент показа рекламы. Это касается и подбора рекламы, и непосредственного взаимодействия пользователей с ее контентом».

Аудитория разрабатываемого VK совместно с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры РФ магазина приложений RuStore постоянно растет, как и число загрузок: общее их количество к октябрю 2023 года превысило 56 млн. Кроме того, через RuStore сейчас работают и монетизируют свои продукты в том числе зарубежные разработчики (на платформе размещено 8+ тыс. их приложений).

Из общего числа приложений (20+ тыс.) наибольшей популярностью пользуются категории «финансы» (36% от общего числа скачиваний), «полезные инструменты» (13%), «игры» (10%), «покупки» (9%) и «развлечения» (6%). При интеграции инструментов таргетинга VR Рекламы c RuStore бизнес сможет использовать эти интересы аудитории и паттерны их потребительского поведения в своих кампаниях.

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