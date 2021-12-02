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«Вкусвилл» начал регистрацию бренда «Вкусмил» для услуг доставки

Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Компания «Вкусвилл» Андрея Кривенко собирается зарегистрировать новый торговый знак «Вкусмил» для оказания услуг в области доставки товаров. Соответствующая информация появилась в базе банных Роспатента.

«Вкусвилл» начал регистрацию бренда «Вкусмил» для услуг доставки

Заявка от «Вкусвилла» подана 26 ноября и пока находится в стадии формальной экспертизы. Новым брендом «Вкусмил» предложено обозначить услуги водителей и курьеров, аренду складов, транспорта и гаражей, розлив воды, доставку и хранение товаров, загрузку торговых автоматов и ряд других схожих направлений, следует из материалов службы по интеллектуальной собственности.

Торговый знак регистрируется как на русском языке, так и в латинской транскрипции. В переводе с английского слово mil означает «миля».

бренд

В самом «Вкусвилле» отказались раскрывать какие-либо детали, пока проект не станет «доступной для покупателей историей». «Это ребрендинг одного из проектов от "Вкусвилл", который уже давно знаком нашим покупателям», — добавили в компании. Об обновлении существующих торговых марок объявляли еще в сентябре.

По мнению творческого директора «Бюро названий» Вадима Дунаева, речь идет о ребрендинге униформы курьеров и их сумок. 

«Сам вид заявки подсказывает, что это оформление чего-то: или упаковки, или термосумок. Думаю, скоро на улицах Москвы появятся люди с большими квадратными рюкзаками в зелено-белую полоску», — заявил Дунаев.

Планы по развитию доставки вписываются в новую концепцию «Вкусвилла», которую его основатель Андрей Кривенко изложил в интервью РБК в ноябре. Бизнесмен назвал супермаркет форматом прошлого и заявил, что его команда работает «на онлайн, который будет только расти». Собирать заказы Кривенко будет в дарксторах с более низкими, чем у магазинов, расходами на содержание. В традиционной рознице значительных стратегических инициатив у «Вкусвилла» больше нет, добавил фаундер.

Попытка «Вкусвилла» закрепиться на рынке доставки в фудтехе вполне логична, уверены игроки этого рынка. Пока только 2% продовольствия приходится на онлайн, как будет расти эта доля — зависит от участников.

«Фудтех сейчас — явно очень хорошее поле для экспериментов. Рынок и потребитель быстро меняются, а стоимость теста новых инициатив, как правило, невысока. Мы будем следить за экспериментами "Вкусвилла" и готовы их поддерживать, если увидим пересечения с нами», — заявил RB.ru директор направления доставки из магазинов Delivery Club Дмитрий Бензорук.

В Master Delivery, где развивают сервис «Прямиком», отметили рост числа заказов товаров повседневного спроса (e-grocery) в три раза в октябре. Доля «Вкусвилла» достигла 14%, за год обороты утроились.

«Для e-grocery одинаково важны две составляющие — управление ассортиментом и доставка. В связи с акцентом на развитие онлайн-канала от ритейлера, безусловно, потребуется усиление логистической функции», — пояснил RB.ru директор по инвестиционной деятельности Master Delivery Тимур Мяльдзин.

По состоянию на ноябрь 2021 года «Вкусвилл» управлял около 1,3 тыс. розничными точками и около 80 дарксторами. Выручка компании по МСФО в 2020 году в сравнении с 2019 годом выросла на 38%, до 114,3 млрд рублей, доля онлайн-продаж в ней — 11,5%. При этом чистая прибыль ритейлера снизилась на 65%, до 951,7 млн рублей. В настоящее время продукты из «Вкусвилл» можно заказать с доставкой напрямую из магазина или через сторонние службы. В сентябре 2021 года число онлайн-покупок в сети выросло в три раза, до 3,2 млн заказов. 

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 Фото на обложке: pexels.com

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