«Вкусна ли еда от «Уралхима»? Директор направления АСИ показал карту игроков Foodnet

Директор направления «Молодые профессионалы», участник состава Дирекции Агентства стратегических инициатив (АСИ) Дмитрий Песков показал на своей страничке в Facebook карту игроков Foodnet. Он отметил, что лидером рынка является «Уралхим». В комментариях поинтересовались — вкусна ли еда от Дмитрия Мазепина...
На своей страничке в Facebook Дмитрий Песков опубликовал презентацию нового рынка НТИ: Foodnet.
«Еда, умноженная на технологии. Лидер рынка: Дмитрий Мазепин, «Уралхим». Соруководитель рабочей группы со стороны государства: Михаил Иванов, Минпромторг», — пояснил в комментарии Директор направления «Молодые профессионалы».
Среди стратегических игроков также отмечены «Черкизово», «Мираторг», «Эфко», «РусАгро» и другие. Всего более 250 компаний, по оценкам авторов презентации, представляют российский рынок Foodnet. 36% из них занимаются «умным и высокопродуктивным сельским хозяйством», 23% решают вопросы логистики — составляют умные цепи поставок, 18% — осуществляют поиск альтернативных источников сырья и пищи, 16% приходится на биологинизированное и органическое сельское хозяйство и 7% — персонализированное и специализированное питание.
Кроме того, Песков приводит план мероприятий поддержки нового рынка на 2021-2023 годы.
В комментариях под постом пользователи оценили инициативу. Так, Денис Сафронов отметил, что карта красиво оформлена, и есть чему поучиться.
«Вкусна ли еда от «Уралхима»... Интересно они заменят французские сыры?», — поинтересовался Тимофей Скрылник.
«Надо обновлять карту на регулярной основе. Таких игроков как «Партнер-М» и Ассоциация Производителей Альтернативных Пищевых Продуктов явно не хватает на карте», — заметил Artem Ponomarev.
Фото: Rangizzz/Depositphotos
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