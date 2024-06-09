«Вкусно – и точка» изменила планы по открытию в Абхазии

Генеральный директор сети ресторанов быстрого питания «Вкусно – и точка» заявил, что компания на время откладывает планы по открытию в филиалов в Абхазии из-за нежелания «создавать конфликт» в связи с вопросом территориальной принадлежности страны.

«Мы внимательно изучили рынок Абхазии и пришли к выводу, что не будем там открываться. Причин этому несколько: с одной стороны, Абхазия на международной арене считается территорией, принадлежащей Грузии, а там работает франшиза McDonald's, и мы бы не хотели создавать конфликт», – цитируют Олега Пароева «Ведомости» со ссылкой на «РИА Новости».

Гендиректор сети отдельно подчеркнул, что даже экономически более выгодно открыть филиал просто поблизости от границы с Абхазией. К тому же сеть сейчас прорабатывает и другие направления на расширения на международном рынке (конкретные страны Пароев не называет).

Он также оставляет интригу и в вопросе появления русских блюд в меню (цитата по «РИА Новостям»):

«Давайте я оставлю здесь определенную интригу, могу только сказать, что программа "Вкусы мира" у нас продолжится. Наши гости очень любят новые продукты, <…> и мы рассматриваем, естественно, различные кухни мира».

Ранее стало известно, что в ресторанах появятся халяльные блюда, а в Роспотребнадзоре решили сделать «Вкусно — и точка» флагманом здорового питания.

Фото на обложке: «Вкусно — и точка»