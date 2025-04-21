«Вкусно — и точка» создала новую коллаборацию для привлечения детей от 3 до 10 лет
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В составе детских наборов «Кидз Комбо» с 22 апреля будут доступны фигурки героев анимационного сериала «Турбозавры». Новые наборы постепенно появятся во всех ресторанах сети, в меню доставки и в мобильном приложении. «Вкусно — и точка» совместно со студией «Карамель и Ко» разработали серию из семи фигурок. В коллекцию вошли главные герои мультсериала: Буль, До, Зер, Трак, Тор, Анки и Сирена. Также по QR-коду станет доступна дополнительная игра.
«Мы видим позитивные реакции у наших гостей, поэтому в линейке "Кидз Комбо" регулярно выпускаем новые коллекции с персонажами популярных мультфильмов. Среди последних новинок — наборы, созданные по мотивам анимационных сериалов "Простоквашино", "Приключения Ам Няма", "Три кота" и "Фиксики"», — рассказали Русбейс в компании.
В сети ресторанов добавили, что детские наборы «Кидз Комбо» содержат менее 600 ккал и подходят для сбалансированного питания ребенка.
«Опыт предыдущих запусков показывает, что игрушки с героями любимых мультсериалов становятся для детей настоящим сокровищем. Это вдохновило нас на создание новой коллекции с персонажами "Турбозавров"», — отметила вице-президент по маркетингу и доставке «Вкусно — и точка» Дарья Назаркина.
«Вкусно — и точка» раскрыла траты на рекламу в составе коммерческих расходов в 2024 году. Компания направила на рекламу на ТВ 3,94 млрд рублей, рекламу в прочих СМИ (в том числе в интернете) — 1,64 млрд рублей. На «прочую рекламу» потрачено 1,9 млрд рублей, наружную рекламу — 1,1 млрд рублей.
В прошлом году по сравнению с 2023 годом больше всего выросли траты на рекламу в прочих СМИ — в 2,3 раза и на наружную рекламу — в 1,3 раза.
Эксперт в области маркетинга Сергей Федулов говорит, что ставка на аудиторию от 3 до 10 лет — это не просто работа с детьми, а перспективное направление в ресторанном бизнесе и одна из точек роста.
«Это фокус на семью, в которой может быть один, два, три и более детей. Для потребителя это комплексный продукт, который удовлетворяет несколько потребностей одновременно — питание, развлечение, совместное времяпрепровождение. Для бизнеса в моменте это рост чека и повторные посещения заведения, а на будущее — новые клиенты, которые с детства впитывают бренд», — рассказал Федулов.
По словам эксперта, лояльность, сформированная в раннем возрасте, имеет долгосрочный эффект. Ребенок, который с детства запомнил бренд как «место праздника», будет возвращаться в него и в подростковом возрасте, а после и со своими детьми.
«Ставка на эту аудиторию — это стратегически грамотный шаг, особенно для бренда, который сейчас воспринимается больше как место для взрослых», — добавляет независимый пиар-консультант (возглавлял внешнюю пресс-службу одного из ведущих маркетплейсов РФ) Денис Голдман.
«Да, у "Вкусно — и точка" в текущем восприятии нет ярко выраженного имиджа "детского пространства", в отличие от, например, специализированных кафе с анимацией или игровых зон. Более того, тренд на ЗОЖ действительно отодвигает фастфуд от повестки части родителей. Но именно поэтому заход через сильные мультфильмы и эмоциональные привязки — мощный способ вернуть внимание семей с детьми», — указал эксперт.
Голдман добавил, что коллаборации с популярными анимационными брендами — это не просто про игрушки, это про формирование эмоционального повода для визита.
«Мультфильмы для детей — как инфлюенсеры для взрослых: если любимый персонаж появляется в наборе, ребенок просит родителей "сходить туда". А родитель, даже если он сторонник ЗОЖ, чаще делает исключение ради эмоций ребенка и спокойного семейного ужина. В долгосрочной перспективе такие кампании также помогают изменить позиционирование: с "удобного фастфуда для взрослых" на "место для всей семьи". Это особенно актуально в городской среде, которая стремится стать более family-friendly», — заключил Голдман.
Фото на обложке: Sorbis / Shutterstock / FOTODOM
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