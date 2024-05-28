«Вкусно — и точка» начнет работать в республиках Северного Кавказа

«Вкусно — и точка» подписала договор коммерческой концессии, ООО «Кавказ и Точка» будет развивать франшизу сети в республиках Северного Кавказа. Об этом сообщили в пресс-службе сети.
Соглашение заключено между ООО Система ПБО» и ООО «Кавказ и Точка».
В пресс-службе уточнили, что заведения нового партнера будут работать в соответствии со всеми стандартами «Вкусно – и точка».
В ближайшие пять лет в республиках Северного Кавказа планируется запустить до 15 таких предприятий, где трудоустроят свыше 750 сотрудников.
В компании рассчитывают открыть первый ресторан в начале 2025 года.
По словам генерального директора «Вкусно – и точка» Олега Пароева, развитие франчайзинга поможет укреплению бизнеса.
Фото на обложке: RB.RU
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