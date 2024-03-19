«Вкусно — и точка» закрыла рестораны в Белгороде для «обеспечения безопасности»

«Вкусно — и точка» временно закрыла рестораны в Белгороде ради «обеспечения безопасности сотрудников и гостей». На время простоя сотрудникам продолжат платить заработную плату. Ранее в городе закрыли школы и вузы, объявлено об эвакуации детей.
Сеть ресторанов «Вкусно – и точка» закрыла рестораны в Белгороде. Это сделано для «обеспечения безопасности сотрудников и гостей», сообщили «РИА Новости» в компании.
«Вкусно – и точка» располагает четырьмя заведениями в Белгороде. Все их сотрудники продолжат получать заработную плату во время простоя.
Ранее в Белгороде временно закрыли школы, вузы, торговые центры из-за обстрелов. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил об эвакуации из региона 9 тыс. детей.
Фото на обложке: Savvapanf Photo /
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