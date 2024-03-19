«Вкусно — и точка» временно закрыла рестораны в Белгороде ради «обеспечения безопасности сотрудников и гостей». На время простоя сотрудникам продолжат платить заработную плату. Ранее в городе закрыли школы и вузы, объявлено об эвакуации детей.

«Вкусно — и точка» закрыла рестораны в Белгороде для «обеспечения безопасности»