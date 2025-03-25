«Вкусвилл» выплатил рекордные дивиденды в 7 млрд рублей в 2024 году
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«В 2024 году выплаты дивидендов основным учредителям в соответствии с размером долей в уставном капитале составили 7 млрд рублей», — говорится в отчете. В 2023 году компания выплатила учредителям 6 млрд рублей, а в 2022 году — 2 млрд рублей. В 2021 году компания выплаты не делала.
65,45% АО «Вкусвилл» принадлежат ООО «Проект Избенка», где 99% находится в прямом и косвенном владении у основателя «Вкусвилла» Андрея Кривенко. Еще 12,16% находятся в собственности МКООО «Кенигсберг Инвестментс», 22,3% распределены среди физических лиц.
- По данным издания Cnews.ru, «Кенигсберг Инвестментс» является структурой зарегистрированного на Маврикии офшора Fermi Investments, связанного с фондом Baring Vostok. За ней стоят бывшие топ-менеджеры российского подразделения Baring Vostok во главе с Еленой Иващеевой, ранее занимавшей пост старшего партнера фонда.
- В 2023 году аналогичной долей во «Вкусвилл» владело Moestino Investments Limited — структура Baring Vostok. Бизнес последней планировалось разделить, создав ориентированную на Россию часть, писал РБК.
В отчетности раскрывается, что «Проекту Избенка» было выплачено в качестве дивидендов 4,58 млрд рублей. Из отчета также следует, что ключевой управленческий персонал этой компании, в том числе генеральный директор (Андрей Кривенко), получил зарплату и премии на 354,8 млн рублей в 2024 году, в том числе заплатил НДФЛ — 54,12 млн рублей. В 2023 году зарплата и премии составляли 192 млн рублей, из них выплатили НДФЛ на 28,7 млн рублей. Также Адрей Кривенко лично получил 125,3 млн рублей дивидендов от «Вкусвилл», следует из отчетности. Его доля участия в этой компании составляет 1,79%.
Сеть «Вкусвилл» по итогам 2024 года увеличила оборот на 27% по сравнению с 2023 годом, до 329 млрд рублей, сообщала компания в январе 2025 года. На начало года сеть насчитывала 2,48 тыс. магазинов и дарксторов в 173 городах России. В 2024 году начали работу 593 новых торговых объекта, темп открытий возрос на 18%.
По данным бухгалтерской отчетности АО «Вкусвилл», выручка компании в 2024 году выросла на 26,7%, до 326,8 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась на 18,5%, до 6,1 млрд рублей. После выплаты дивидендов нераспределенная прибыль компании снизилась до 198 млн рублей на конец 2024 года (1,1 млрд рублей на конец 2023 года).
Фото на обложке: mgfoto / Shutterstock / FOTODOM
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