«Вкусвилл» выкупил бренд и активы кафе «Андерсон»

«Вкусвилл» выкупил бренд и основные активы сети «Андерсон». Стоимость фабрики-кухни и бренда оценивается в 600–800 млн рублей.
Сделка позволит ритейлеру расширить группу потребителей и каналы поставки продуктов под своими брендами, полагают аналитики, пишет «Коммерсантъ».
Сеть «Андерсон» основана в 2009 году Анастасией Татуловой. Включает кондитерскую фабрику и около 40 кафе, работающих в основном по франшизе в Москве, Подмосковье, Тюмени, Нижнем Новгороде, Воронеже, Краснодаре, Архангельске, а также в Казахстане.
Сама Татулова три года назад оценивала свой бизнес более чем в 1 млрд рублей. Собеседники издания сообщили, что «Вкусвилл» давно искал активы на ресторанном рынке для приобретения, а Анастасия Татулова могла захотеть выйти из бизнеса из-за «административного давления».
- В апреле 2022 года Анастасия Татулова написала заявление об освобождении от обязанностей общественного омбудсмена по защите малого и среднего предпринимательства. Она занимала этот пост с июля 2020 года. Татулова сообщила, что разошлась во взглядах с государством на то, что нужно делать, устала от того, как сейчас решаются проблемы предпринимателей, и столкнулась с давлением на себя и семью.
- Позднее она заявила о начале «масштабной операции» по выдворению ее из страны. В заведениях проходят «маски-шоу» и «сотрудники органов» «скорее всего планируют подсунуть что-то».
Фото на обложке: «Андерсон» / VK
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