«Вкусвилл» запустил собственное производство горячих блюд

Российская розничная сеть супермаркетов «Вкусвилл» запустила собственное производство и доставку горячих блюд в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде и Чебоксарах. Ценовой диапазон блюд от 140 до 600 рублей.

В меню свыше 60 позиций: завтраки, первые и вторые блюда, десерты, обеденные наборы и прочее. Почти все используемые продукты есть в ассортименте сети, сообщил «Коммерсантъ».

Кухня работает по модели dark kitchen — блюда готовятся только на доставку, которая занимает до двух часов

Для сети это первое собственное производство кулинарии. Руководитель агентства «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров отметил удачное соотношение цены и качества кулинарии «Вкусвилла», а также наличие экспертизы для развития производства готовых блюд.

На август «Вкусвилл» управлял 1,35 тыс. магазинов в 56 городах в России. По оценкам Infoline, в прошлом году выручка компании выросла до 114 млрд рублей. Сеть также входит в тройку крупнейших онлайн-продавцов продуктов.

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Фото: foodandcook / Shutterstock