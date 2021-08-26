Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Вкусвилл» запустил собственное производство горячих блюд

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российская розничная сеть супермаркетов «Вкусвилл» запустила собственное производство и доставку горячих блюд в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде и Чебоксарах. Ценовой диапазон блюд от 140 до 600 рублей.

«Вкусвилл» запустил собственное производство горячих блюд

В меню свыше 60 позиций: завтраки, первые и вторые блюда, десерты, обеденные наборы и прочее. Почти все используемые продукты есть в ассортименте сети, сообщил «Коммерсантъ».

Кухня работает по модели dark kitchen — блюда готовятся только на доставку, которая занимает до двух часов

Для сети это первое собственное производство кулинарии. Руководитель агентства «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров отметил удачное соотношение цены и качества кулинарии «Вкусвилла», а также наличие экспертизы для развития производства готовых блюд.

На август «Вкусвилл» управлял 1,35 тыс. магазинов в 56 городах в России. По оценкам Infoline, в прошлом году выручка компании выросла до 114 млрд рублей. Сеть также входит в тройку крупнейших онлайн-продавцов продуктов.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: foodandcook / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Власти Москвы расширили перечень отраслей бизнеса, которые могут получить льготный кредит
  2. 2 Разработчик «умных» QA-тестов с российскими корнями привлек $4 млн
  3. 3 Россияне стали меньше тратить денег на походы в кинотеатры
  4. 4 Российский стартап Avant Space запустит рекламу в космосе
  5. 5 Эти ошибки совершают даже опытные специалисты. На что обратить внимание при закупках в сфере строительства?
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

27 августа 2021

Запуск проекта со «Свезой»

27 августа 2021

Google Growth Lab

28 августа 2021

X5 DevMasters

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма