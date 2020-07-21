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«Вкусвилл» предложил бесплатную воду для снижения потребления пластика

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

В магазинах «Вкусвилл» теперь можно бесплатно утолить жажду. Инициатива «Вода. Наполни бутылку заново!» направлена на сокращение использования пластика. Также вода продаетя на разлив. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Вкусвилл» предложил бесплатную воду для снижения потребления пластика

«Вкусвилл» предлагает бесплатно до 1 литра в тех магазинах, где установлены водоматы. Сейчас это две точки продажи в Москве, одна — в Балашихе и две — в Санкт-Петербурге. По заявлению представителя компании, постепенно список точек с водоматами будет расширяться.

Vkusvill water

Для поощрения отказа от пластиковых одноразовых бутылок магазин также предлагает воду на разлив по цене 4 рубля за литр.

Отмечается, что водоматы подключены к городским системам водоснабжения. Перед разливом вода проходит сложную систему фильтрации. На выходе ее качество соответствует стандартам питьевой воды.

Vkusvill water

Фото: Unsplash

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