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«Вкусвилл» проведет хакатон для разработчиков решений по улучшению сервиса доставки

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Сеть магазинов «Вкусвилл» объявила о проведении хакатона для поиска решений по улучшению сервиса доставки заказов. К участию приглашаются проекты, которые можно быстро протестировать и внедрить. Как стало известно Rusbase, призовой фонд конкурса составит от 100 до 400 тысяч рублей.

«Вкусвилл» проведет хакатон для разработчиков решений по улучшению сервиса доставки

Интересные решения будут отбираться по двум основным направлениям:

  1. повышение эффективности доставки и/или сборки заказов на 50% в части их скорости и стоимости;
  2. повышение эффективности доставки и/или сборки заказов на 20%, если решение внедряется просто и без существенных денежных затрат.

Предлагаемые проекты должны решать одну или несколько задач:

  • повышение скорости доставки, быстрота и стабильность;
  • удешевление стоимости доставки;
  • 100% корректность сборки заказа;
  • маршрутизация курьеров и распределение по зонам доставки.

Отмечается, что решения не должны ухудшать качество оказываемых услуг.

Процесс сборки и доставки заказов магазина сегодня выглядит так.

vkusvill

Основные этапы участия в хакатоне:

3 августа — 31 августа 2020: сбор идей для хакатона;

2 сентября — 14 сентября 2020: знакомство команд с процессами в магазинах и формирование предложений по их оптимизации;

15 сентября — 23 сентября 2020: тестирование идей на 3 магазинах;

24 сентября — 9 октября 2020: масштабирование отобранных идей еще на 6 магазинов. Отбор победителей.

Каждый из трех основных этапов завершается защитой проекта перед Советом роста «Вкусвилла».

Во время хакатона каждая команда получит по 30 тысяч рублей на расходы, а также доступ в магазины для изучения существующих процессов и данных по доставке. К командам будет прикреплено контактное лицо для решения возникающих вопросов и проблем.

Для отобранных решений, повышающих эффективность сервиса на 50%, предусмотрен призовой фонд в размере 400 тысяч рублей. Для менее эффективных проектов-победителей — 100 тысяч рублей. Кроме того, отобранные команды смогут внедрить свое решение во все магазины сети.

Фото: Ilia Ulianov / Shutterstock

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