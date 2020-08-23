«Вкусвилл» проведет хакатон для разработчиков решений по улучшению сервиса доставки
Сеть магазинов «Вкусвилл» объявила о проведении хакатона для поиска решений по улучшению сервиса доставки заказов. К участию приглашаются проекты, которые можно быстро протестировать и внедрить. Как стало известно Rusbase, призовой фонд конкурса составит от 100 до 400 тысяч рублей.
Интересные решения будут отбираться по двум основным направлениям:
- повышение эффективности доставки и/или сборки заказов на 50% в части их скорости и стоимости;
- повышение эффективности доставки и/или сборки заказов на 20%, если решение внедряется просто и без существенных денежных затрат.
Предлагаемые проекты должны решать одну или несколько задач:
- повышение скорости доставки, быстрота и стабильность;
- удешевление стоимости доставки;
- 100% корректность сборки заказа;
- маршрутизация курьеров и распределение по зонам доставки.
Отмечается, что решения не должны ухудшать качество оказываемых услуг.
Процесс сборки и доставки заказов магазина сегодня выглядит так.
Основные этапы участия в хакатоне:
3 августа — 31 августа 2020: сбор идей для хакатона;
2 сентября — 14 сентября 2020: знакомство команд с процессами в магазинах и формирование предложений по их оптимизации;
15 сентября — 23 сентября 2020: тестирование идей на 3 магазинах;
24 сентября — 9 октября 2020: масштабирование отобранных идей еще на 6 магазинов. Отбор победителей.
Каждый из трех основных этапов завершается защитой проекта перед Советом роста «Вкусвилла».
Во время хакатона каждая команда получит по 30 тысяч рублей на расходы, а также доступ в магазины для изучения существующих процессов и данных по доставке. К командам будет прикреплено контактное лицо для решения возникающих вопросов и проблем.
Для отобранных решений, повышающих эффективность сервиса на 50%, предусмотрен призовой фонд в размере 400 тысяч рублей. Для менее эффективных проектов-победителей — 100 тысяч рублей. Кроме того, отобранные команды смогут внедрить свое решение во все магазины сети.
Фото: Ilia Ulianov / Shutterstock
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