«Вкусвилл» проведет хакатон для разработчиков решений по улучшению сервиса доставки

Сеть магазинов «Вкусвилл» объявила о проведении хакатона для поиска решений по улучшению сервиса доставки заказов. К участию приглашаются проекты, которые можно быстро протестировать и внедрить. Как стало известно Rusbase, призовой фонд конкурса составит от 100 до 400 тысяч рублей.

Интересные решения будут отбираться по двум основным направлениям:

повышение эффективности доставки и/или сборки заказов на 50% в части их скорости и стоимости; повышение эффективности доставки и/или сборки заказов на 20%, если решение внедряется просто и без существенных денежных затрат.

Предлагаемые проекты должны решать одну или несколько задач:

повышение скорости доставки, быстрота и стабильность;

удешевление стоимости доставки;

100% корректность сборки заказа;

маршрутизация курьеров и распределение по зонам доставки.

Отмечается, что решения не должны ухудшать качество оказываемых услуг.

Процесс сборки и доставки заказов магазина сегодня выглядит так.

Основные этапы участия в хакатоне:

3 августа — 31 августа 2020: сбор идей для хакатона;

2 сентября — 14 сентября 2020: знакомство команд с процессами в магазинах и формирование предложений по их оптимизации;

15 сентября — 23 сентября 2020: тестирование идей на 3 магазинах;

24 сентября — 9 октября 2020: масштабирование отобранных идей еще на 6 магазинов. Отбор победителей.

Каждый из трех основных этапов завершается защитой проекта перед Советом роста «Вкусвилла».

Во время хакатона каждая команда получит по 30 тысяч рублей на расходы, а также доступ в магазины для изучения существующих процессов и данных по доставке. К командам будет прикреплено контактное лицо для решения возникающих вопросов и проблем.

Для отобранных решений, повышающих эффективность сервиса на 50%, предусмотрен призовой фонд в размере 400 тысяч рублей. Для менее эффективных проектов-победителей — 100 тысяч рублей. Кроме того, отобранные команды смогут внедрить свое решение во все магазины сети.

Фото: Ilia Ulianov / Shutterstock