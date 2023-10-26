«Вкусвилл» открыл лабораторию по внедрению пилотных проектов и разработке уникальных продуктов

«Вкусвилл» открыл собственный инновационный центр. «Лаборатория инноваций» поможет стартапам с уже готовым решением или просто идеей внедрить пилотный проект и разработать уникальный продукт. Проект работает по принципу акселератора – с заявкой, оценкой, тестированием и возможным масштабированием.
Ритейлер «Вкусвилл» объявил об открытии «Лаборатории инноваций». Это центр по развитию ИТ-решений и исследований и разработок в сфере FoodTech и HoReCa, сообщила компания.
Для создания решений, повышающих удобство сервиса, «Вкусвилл» ищет отечественные стартапы. Это могут быть как компании с готовым решением, применимым к «Вкусвиллу», так и научные коллективы, которые смогут с помощью «Вкусвилла» разработать уникальный продукт.
Подать заявку на участие в проекте можно с любой идеей, но не каждый проект подойдет для реализации, отметил «Вкусвилл» .
«Возможность реализовать идею, зависит от многих факторов, среди них соответствие требованиям законодательства РФ, созвучность ценностям “Вкусвилла”, наличие запроса, новизна проекта и другие в зависимости от направления», – рассказали в компании.
Заявки на участие в «Лаборатории инноваций» принимаются на сайте проекта.
Фото на обложке: Arsenie Krasnevsky /
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