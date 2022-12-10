Данные клиентов «Вкусвилла» утекли в сеть

«Вкусвилл» сообщил об утечке персональных данных клиентов. В сеть попали номера телефонов, адреса электронной почты, цифры с банковской карты. В компании по этому поводу выразили сожаление и обещали предпринять меры.
Утечка данных клиентов «Вкусвилла» произошла в ночь на 9 декабря, сообщила пресс-служба компании. В открытый доступ попали адреса электронной почты, номера телефонов, даты и суммы заказов, а также четыре последние цифры номера банковской карты клиентов ритейлера.
Во «Вкусвилле» отметили, что им удалось устранить уязвимости в первые часы после утечки. Имена клиентов, адреса их проживания и полные платежные сведения не подверглись утечке, подчеркнули в пресс-службе компании.
«Вкусвилл» предпримет меры, чтобы утечки не повторилось и проведет собственное расследование инцидента, рассказали в компании.
Фото на обложке: Stanley Kalvan /
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