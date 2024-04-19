«Вкусвилл» расширил региональное присутствие в России. Продуктовый ритейлер открыл первый магазин в столице республики Адыгея Майкопе. Продукцию в него возят из распределительного центра в Ростове–на–Дону.

«Вкусвилл» расширил присутствие в регионах России и открыл первый магазин в Майкопе республики Адыгея. Об этом сообщили в пресс–службе торговой сети.

Магазин располагается в торговом центре и занимает площадь 172 кв. м. В нем предлагается к покупке весь основной товарный ассортимент. В ближайшее время в магазине заработает кафе.

Продукцию в магазин в Майкопе возят из распределительного центра в Ростове–на–Дону. Компания планирует в скором времени запустить из магазина доставку продуктов.

На данный момент «Вкусвилл» представлен в 158 городах России.

Фото на обложке: Вкусвилл