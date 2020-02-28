«Вкусвилл» зарегистрировал представительство в Нидерландах

«Вкусвилл» 6 февраля 2020 года зарегистрировал юрлицо Vkusvill Netherlands B.V. Основным видом деятельности компании указана продажа продуктов питания и сопутствующих товаров в супермаркетах. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на нидерландский реестр юрлиц.

По словам предствителя «Вкусвилла», компания выбирала между двумя странами для открытия представительства и остановилась на Нидерландах, потому что там быстрее удалось собрать команду.

Впервые о планах «Вкусвилла» выйти на зарубежные рынки основателя компании Андрей Кривенко рассказал в сентябре 2019 года. Тогда он говорил, что компания готовится открыть магазин в Париже.

«Вкусвилл» развивает предствительство в Нидерландах при поддержке студии стартапов Aimforthemoon, которая помогает российской компании в работе над проектом, его гипотезами, задачами и целями, отметил предствитель «Вкусвилла».

На сайте Aimforthemoon уже опубликованы вакансии «Вкусвилла». Компания ищет менеджера по продуктам, который займется подбром поставщиков, и технолога для формирования ассортимента магазина.

В описании вакансий сказано, что «Вкусвилл» продолжает традиции Советского Союза, где «нельзя было добавлять химикаты в пищу». «Каждый продукт изготавливается из натуральных ингредиентов, поэтому он недолговечен, но полезен», — описывает свою концепцию компания.