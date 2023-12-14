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«Вкусвилл» запустил платформу для создателей новых продуктов

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Ритейлер «Вкусвилл» запустил платформу для создателей новых продуктов. Ее разработали в рамках работы центра по развитию IT-решений и R&D в сфере FoodTech и HoReCa, сообщили в пресс-службе сети.

«Вкусвилл» запустил платформу для создателей новых продуктов

Компания рассчитывает, что платформенный подход поможет улучшить запуск новых продуктов. А для участников эксперимента это возможность реализовать свою продукцию в сети. Прошедшие отбор также получат денежную премию за каждый созданный продукт.

Платформа позволяет объединить автора идеи, производителя и экспертизу и систему дистрибуции «Вкусвилл», отмечают в компании.

Для каждого создателя установлена квота по числу запускаемых новинок, которая может увеличиваться и сокращаться в зависимости от успехов тестирования.  

Лидер клиентского пути во «Вкускивлл» Андрей Белугин рассказал, что этот проект вдохновлен идеей платформенного подхода компании Haier.

«Мы хотим, чтобы производители, технологи, продакт-менеджеры больше фантазировали, не боялись рисковать и делать что-то нестандартное. "Вкусвилл" готов оказать поддержку всем смелым новаторам, помочь своими ресурсами и накопленной экспертизой на пути от идеи до продукта в корзине покупателя», — отмечает Белугин.

Требования к участникам «Платформы создателей новых продуктов Вкусвилл»

Для подачи заявки нужно быть специалистом с опытом в ритейле и производстве продуктов. Также участниками могут стать сотрудники отделов R&D и поставщики.

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У создателей продуктов должен быть доступ к производственным мощностям, чтобы они могли предъявить тестовую партию.

Эксперты сети будут оценивать предложения с точки зрения новизны и чистоты состава. Компании интересны, в первую очередь, продовольственные продукты. Новинки среди овощей и фруктов менее приоритетны (если это не редкий гибрид).

Как компания тестирует предложенные продукты

Сначала оценивается уникальность продукта, затем его дегустируют. На следующем этапе специалисты проверяют качество потенциального товара и его состав на соответствие документальной базе.

Далее разрабатывается дизайн упаковки. Платформенные товары могут быть представлены под СТМ или с этикеткой производителя без указания сторонних брендов.

Если продукт прошел эти этапы, его отправляют на полки в нескольких торговых точках на период от двух месяцев. После запуска продаж эксперты проводят еженедельную аналитику, изучают рейтинг и отзывы покупателей.

Если у товара высокий рейтинг, далее следует процесс масштабирования продаж, а автор идеи получает дополнительные квоты на создание новых продуктов. 

Для подачи заявку нужно заполнить форму на сайте компании.

Фото на обложке: Пресс-служба «Вкусвилл»

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