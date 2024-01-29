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«Вкусвилл» заключил сделку по строительству крупнейшего мультитемпературного склада

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«Вкусвилл» закрыл одну из крупнейших сделок на рынке складской недвижимости — девелопер PNK group построит для сети комплекс площадью 118 тыс. кв. м на территории индустриального парка «PNK парк Домодедово 2».

«Вкусвилл» заключил сделку по строительству крупнейшего мультитемпературного склада

Как сообщили «Ведомостям» два консультанта, работавшие с объектом, после завершения работ ритейлер будет арендовать помещения. В PNK group не прокомментировали сведения о сделке, однако представители «Вкусвилла» и компании CORE.XP (была консультантом в сделке) подтвердили ее совершение.

Сегодня «Вкусвилл» располагает двумя распределительными центрами в Московском регионе, рассказали источники издания. Когда ритейлер займет новый объект, общая площадь его складских помещений превысит 300 тыс. кв. м.

Планы по аренде новых площадок в компании объяснили расширением сети, а также развитием онлайн-сегмента. «Вкусвилл» по итогам прошлого года оказался лидером на российском рынке ритейла по темпам роста розничных продаж. По оценке гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, значительный вклад в такую динамику внес именно онлайн.

По данным «Газпромбанка», средние ставки аренды складских помещений в Московском регионе в 2023 году выросли до 8,1 рубля за 1 кв. м. в год. Таким образом, подорожание составило 43%.

Фото на обложке: wayfarerlife / Shutterstock

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