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«ВкусВилл» запустит новые форматы магазинов

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Сеть магазинов «ВкусВилл» тестирует новые форматы. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на управляющую единой концепцией сети магазинов Алену Несифорову.

«ВкусВилл» запустит новые форматы магазинов

Среди новых форматов — магазины с ограниченным числом покупателей и «дарксторы». Это торговые точки, которые работают только на выдачу онлайн-заказов. 

По словам Несифоровой, компания пробует «безопасные форматы» на фоне пандемии коронавируса. Ранее в Москве и Петербурге появились первые вендинговые аппараты «ВкусВилла» в жилых домах. 

В начале апреля компания перевела несколько магазинов в формат «ВкусВилл киоск». Такие магазины работают только на выдачу заказов. Продавцы собирают заказ по составленному заранее или при входе в магазин списку покупателя. 

Кроме того, «ВкусВилл» получил лицензию на торговлю алкоголем. По данным газеты, алкоголь появится в одном из флагманских магазинов сети в течение двух недель. 

Как отметила Несифорова, ритейлер увеличил долю онлайн-продаж. В марте прошлого года онлайн-продажи составляли менее 0,5% от общей выручки сети. В апреле 2020 года показатель приближается к 10%.

Фото: Miriam Doerr Martin Frommherz / Shutterstock

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