«ВкусВилл» запустит новые форматы магазинов

Сеть магазинов «ВкусВилл» тестирует новые форматы. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на управляющую единой концепцией сети магазинов Алену Несифорову.

Среди новых форматов — магазины с ограниченным числом покупателей и «дарксторы». Это торговые точки, которые работают только на выдачу онлайн-заказов.

По словам Несифоровой, компания пробует «безопасные форматы» на фоне пандемии коронавируса. Ранее в Москве и Петербурге появились первые вендинговые аппараты «ВкусВилла» в жилых домах.

В начале апреля компания перевела несколько магазинов в формат «ВкусВилл киоск». Такие магазины работают только на выдачу заказов. Продавцы собирают заказ по составленному заранее или при входе в магазин списку покупателя.

Кроме того, «ВкусВилл» получил лицензию на торговлю алкоголем. По данным газеты, алкоголь появится в одном из флагманских магазинов сети в течение двух недель.

Как отметила Несифорова, ритейлер увеличил долю онлайн-продаж. В марте прошлого года онлайн-продажи составляли менее 0,5% от общей выручки сети. В апреле 2020 года показатель приближается к 10%.