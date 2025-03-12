«Вкусвилл» открыл первый корнер с собственной косметикой
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Косметическое направление — не новое для ритейлера. В магазинах сети представлена уходовая косметика под собственным брендом, в ноябре 2024 года открылся первый специализированный магазин «Вкусвилл красиво» на улице Анны Ахматовой в Москве. В его ассортименте — косметика под брендами «Вкусвилл», The act, Ollin, Holly Polly, Smorodina, Shik, Vivienne Sabo, Climtcosmetics и другими.
Продажи косметики во «Вкусвилле» за последний год выросли в 10-12 раз благодаря запуску новых линеек, заявила «Коммерсанту» продакт-менеджер направления Мария Гимадинова.
Что говорят эксперты? Открывать корнеры с косметикой СТМ в текущей ситуации — логично, так как доля СТМ в структуре повседневного спроса продолжает расти. По данным «Нильсен», с октября 2023-го по сентябрь 2024 года она достигла рекордных 15%. Старший директор CORE.XP Марина Малахатько в беседе с «Коммерсантом» заявила, что доля этого сегмента на рынке продолжит расти.
Для «Вкусвилла» открытие корнеров с косметикой — скорее способ привлечения внимания к бренду, чем попытка закрепиться в нише бьюти-товаров, предположила руководитель департамента исследований и аналитики CMWP Полина Афанасьева.
- «Вкусвилл» активно развивает новые направления бизнеса. В 2023 году ритейлер приобрел сеть кафе «Андерсон». В марте 2024 года совместно с сетью Do.bro Coffee запустил кофейни под брендом «Вместе», в апреле 2024 года купил 95% сервиса доставки еды в офисы «Обед.ру». Также «Вкусвилл» развивает кафе «Сгоряча» и пиццерии «Rимляне».
Фото на обложке: Stanley Kalvan / Shutterstock / FOTODOM
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