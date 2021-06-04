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Продукция «ВкусВилла» появится на рейсах Azur Air

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Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Редактор новостного отдела RB.RU

Андрей Шляховский

Чартерная авиакомпания Azur Air введёт на своих рейсах меню от «ВкусВилла». Первоначально пассажирам будет доступно 12 блюд, в перспективе планируется расширение ассортимента.

Продукция «ВкусВилла» появится на рейсах Azur Air

Сейчас меню от «ВкусВилла» доступно пассажирам, следующим в Мексику, на Кубу и Мальдивские острова, рассказал «Ведомостям» представитель ритейлера. В Azur Air также подтвердили информацию.

Сообщается, что «ВкусВилл» предложит клиентам авиакомпании 12 блюд: они будут отличаться от продаваемых в магазине только упаковкой и размером порций.

По мнению гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, выход «ВкусВилла» на рейсы Azur Air можно объяснить желанием ритейлера нарастить долю кулинарии в продажах. Аналитик заявил «Ведомостям», что подобный канал продаж может испытать значимый рост по мере восстановления рынка авиаперевозок.

Гендиректор Ассоциации производителей сервисных услуг для пассажиров Александр Авдеев выразил сомнение в успехе такой коллаборации: по его мнению, рынок будет восстанавливаться долгое время, а авиакомпании в целях экономии средств могут придти к полному отказу от предоставления питания на борту.

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Фото на обложке: Markus Mainka / Shutterstock.

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