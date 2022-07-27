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Продажи «Вкусвилла» в онлайн-сегменте выросли вдвое в первом полугодии

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Продажи «Вкусвилла» в онлайн-сегменте выросли в два раза в первом полугодии, достигнув доли в 35% в общем объеме. Выручка сети за этот же период выросла на треть. По итогам июня «Вкусвилл» стал лидером по объему онлайн-продаж с долей рынка 15%.

Продажи «Вкусвилла» в онлайн-сегменте выросли вдвое в первом полугодии

Текущие показатели бизнеса «Вкусвилл» раскрыл «Интерфаксу».

Онлайн-продажи сети выросли на 99% за первое полугодие 2022 года год к году, офлайн – на 12%. Доля онлайн-продаж достигла 35% в их общем объеме. По данным аналитиков, на которые ссылается ритейлер, в июне он стал лидером рынка онлайн-продаж в своем сегменте с долей 15%.

За приведенный период «Вкусвилл» доставил в два раза больше заказов – 32 млн. Экспресс-доставка стала пользоваться большей популярностью – количество заказов выросло наполовину по сравнению с концом 2021 года  и достигло 11 тысяч в день.

По итогам 2021 года выручка «Вкусвилла» выросла на 42%, достигнув 162 млрд рублей. Сеть продуктовых магазинов насчитывает 1,3 тысяч точек в 62 российских городах.

Фото на обложке: Stanley Kalvan / Shutterstock

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