«ВкусВилл» и «Самокат» отчитались о расширении сетей дарксторов в 2021 году

Розничная сеть «ВкусВилл» и онлайн-ритейлер «Самокат» отчитались о расширении географии в России в 2021 году. Сеть «ВкусВилла» расширилась до более чем 1,3 тыс. магазинов и более 100 дарксторов, а «Самокат» открыл 585 новых дарксторов и увеличил их число до 1 тыс.

«ВкусВилл» в 2021 году впервые открыл магазины в 15 городах, а именно: в Тольятти, Шахтах, Перми, Новороссийске, Сочи, Ставрополе, Новочебоксарске, Петрозаводске, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Набережных Челнах, Великом Новгороде, Уфе, Екатеринбурге. Всего на конец 2021 года бренд представлен в 56 городах России, а количество магазинов превышает 1,3 тыс.

Кроме того, для быстрой доставки на дом «ВкусВилл» в этом году открыл более 100 дарксторов в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Волгограде, Туле, Твери, Рязани, Чебоксарах, Казани, Ярославле, Самаре, Ульяновске, Курске, Владимире, Брянске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Смоленске, Орле, Нижнем Новгороде и Пензе.

«Самокат» завершил вторую волну региональной экспансии, сообщили в компании. На конец 2021 года бренд представлен в 43 городах России, где действует 1 тыс. магазинов, в которых работают более 30 тыс. курьеров-партнеров, товароведов и администраторов.

По данным самой компании, «Самокат» построил самую большую сеть дарксторов на Западе. За год их число увеличилось в 2,5 раза по сравнению с 2020 годом. В этом году «Самокат» вышел в 39 новых городов.

В первом полугодии сервис начал работу в 18 новых городах и стал доступен жителям практически всех городов-миллионников России. Во втором полугодии онлайн-ритейлер вышел в малые города России с населением до 300-500 тыс. человек. За 2 месяца «Самокат» запустился в 21 новом городе Центрального, Северо-Западного, Черноземного, Южного, Уральского и Сибирского регионов.

На данный момент курьеры-партнеры «Самоката» доставляют более 300 тыс. заказов ежедневно, и это число растет в среднем на 10-15% каждый месяц. Всего за 2021 год «Самокат» обработал около 70 млн заказов, что в 4 раза превышает показатели 2020 года.

По словам генерального директора «Infoline-Аналитика» Михаила Бурмистрова, запуск дарк-стора в среднем сейчас обходится в 2-2,2 млн рублей, а дарк-стора с дарк-китчен — 2,5-2,7 млн рублей. «Сроки окупаемости дарксторов у "Самоката" сократились в связи с увеличением количества заказов и сейчас в среднем составляют от 12 до 16 месяцев в зависимости от региона», — отметил Бурмистров.

Исходя из числа открытых в 2021 году «Самокатом» дарксторов, компания могла потратить на это 1,2-1,5 млрд рублей. «ВкусВилл» мог вложить 200-220 млн рублей.

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