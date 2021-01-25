«ВкусВилл» всё-таки выходит на биржу? Компания запустила процесс переоформления в АО

Торговая сеть «ВкусВилл» проводит юридическое переоформление — меняет организационно-правовую форму с ООО на АО. О своих планах провести IPO владельцы сети заявляли ещё в 2019-м году, однако в пресс-службе эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

Согласно данным «Контур-фокус», 12 января 2021 года у ООО «ВкусВилл» произошли изменения в ЕГРЮЛ — статус сменился на «юридическое лицо находится в процессе реорганизации в форме преобразования».

В пресс-службе компании RB.ru подтвердили, что «ВкусВилл» проводит юридическое переоформление — «меняет юрлицо с ООО на АО».

30 января 2019 года в СМИ появились сообщения, что «Вкусвилл» якобы готовится выйти на фондовый рынок и разместить 25% акций на Мосбирже.

В 2019 году основатель компании Андрей Кривенко в интервью агентству Reuters заявлял, что продуктовая сеть решила провести первичное размещение акций (IPO) в Нью-Йорке. В качестве торговой площадки «ВкусВилл», по его словам, выбрала биржу NASDAQ. Там торгуются ценные бумаги технологических компаний.

По данным источников Reuters, IPO было запланировано на начало 2021 года. На вопрос, в силе ли эти планы, в пресс-службе «ВкусВилла» не ответили.

Фото: Telegram-канал «ВкусВилл»