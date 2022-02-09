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В Москве открылся первый «Вкусвилл» без продавцов и касс

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Сеть супермаркетов «Вкусвилл» открыла первый магазин без продавцов и касс на Тестовской улице в Москве. На его полках продаются кулинария и сэндвичи, бакалея, фасованные фрукты и овощи, напитки, десерты и молочные продукты — всего около 220 товарных позиций.

В Москве открылся первый «Вкусвилл» без продавцов и касс

Продавцы приходят в магазин по утрам для выкладки товаров. Для удобства первое время посетителей будет встречать консультант, сообщил Inc. 

Магазин был создан в сотрудничестве с разработчиком интеллектуальных систем для ритейла Neurus.

Компания не раскрыла точную сумму инвестиций, но добавила, что они значительно ниже, чем бы понадобилось для открытия обычного магазина.

При входе покупателю нужно отсканировать qr-код в приложении сети, к которому привязана банковская карта покупателя. После покупок клиенту нужно выйти через специальный турнике и оплата спишется с карты автоматически.

В день, по собственным данным, в этом магазине совершается около 70 покупок, в одном чеке представлено два-три продукта.

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Фото на обложке: «Вкусвилл»

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