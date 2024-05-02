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«Вкусвилл» открыл деревню ВкусВиллово в глэмпинге в Тульской области

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Ритейлер «Вкусвилл» и глэмпинг «Зеленая тропа» открыли деревню ВкусВиллово, где посетители могут арендовать шатер, сходить в сауну, воспользоваться грилем и просто отдохнуть на свежем воздухе. Об этом рассказали в пресс-службе сети.

«Вкусвилл» открыл деревню ВкусВиллово в глэмпинге в Тульской области

У шатров во ВкусВиллово — особые «вкусные» названия. Это «Любменево», «Орехово», «Пирогово», «Абрикосово», «Баранкино», «Сырниково», «Горохово», «Сметанкино», «Арбузово» и т.д.

Проект вдохновлен идеей возможности насладиться «дачной» жизнью, даже если у человека нет загородного дома.

ВкусВиллово располагается на территории глэмпинга «Зеленая тропа» в Тульской области. Деревня, которая уже отмечена на картах, начала работу 27 апреля. Из шатра ВкусВиллово можно заказать бесплатную доставку продуктов ритейлера.

Уточнить размещение можно во время бронирования отдыха в «Зеленой тропе».

Сам ритейлер запланировал на территории глэмпинга тематические мастер-классы от шеф-поваров компании.

Фото на обложке: Пресс-служба «Вкусвилл»

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