«Вкусвилл» открыл деревню ВкусВиллово в глэмпинге в Тульской области

Ритейлер «Вкусвилл» и глэмпинг «Зеленая тропа» открыли деревню ВкусВиллово, где посетители могут арендовать шатер, сходить в сауну, воспользоваться грилем и просто отдохнуть на свежем воздухе. Об этом рассказали в пресс-службе сети.

У шатров во ВкусВиллово — особые «вкусные» названия. Это «Любменево», «Орехово», «Пирогово», «Абрикосово», «Баранкино», «Сырниково», «Горохово», «Сметанкино», «Арбузово» и т.д.

Проект вдохновлен идеей возможности насладиться «дачной» жизнью, даже если у человека нет загородного дома.

ВкусВиллово располагается на территории глэмпинга «Зеленая тропа» в Тульской области. Деревня, которая уже отмечена на картах, начала работу 27 апреля. Из шатра ВкусВиллово можно заказать бесплатную доставку продуктов ритейлера.

Уточнить размещение можно во время бронирования отдыха в «Зеленой тропе».

Сам ритейлер запланировал на территории глэмпинга тематические мастер-классы от шеф-поваров компании.

Фото на обложке: Пресс-служба «Вкусвилл»