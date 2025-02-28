Предприниматели раскритиковали ужесточение требований к ларькам и киоскам в Петербурге

Петербургские предприниматели выступили против инициативы, которая обяжет устанавливать киоски и ларьки исключительно в соответствии с городской схемой размещения даже на частных территориях. Об этом представители бизнеса рассказали «Деловому Петербургу».

Заксобрание города приняло соответствующий законопроект в первом чтении. Объекты, не включенные в городскую схему размещения, будут подлежать демонтажу. В настоящее время на частных землях, включая участки собственников многоквартирных домов, порядок установки нестационарных торговых объектов (НТО) определяется владельцем земли.

Необходимость изменения правил председатель бюджетно-финансового комитета заксобрания Денис Четырбок объяснил тем, что нередки случаи, когда председатели ТСЖ заключают договоры на установку киосков и ларьков без согласования с жильцами.

Мнение бизнеса. Руководитель некоммерческой организации «ЖКХ Контроль» Алла Бредец отметила, что размещение НТО на частных территориях часто приносит дополнительный доход, который может быть направлен на содержание и ремонт домов. «Но сейчас, в связи с обсуждаемым проектом, эта опция может исчезнуть. В документе не указаны параметры, по которым НТО может получить или не получить разрешение на размещение», — утверждает Бредец.

Предприниматели также напомнили, что сейчас все НТО, независимо от места размещения, должны соответствовать требованиям федерального законодательства. При этом как именно киоски на частной земле будут вноситься в городскую схему размещения, неясно. «Непонятно, на каких условиях собственникам будут диктоваться правила аренды, если в Земельном кодексе это не прописано», — пояснила председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Тихонова-Гришина.

Не только Петербург. «Коммерсантъ» пишет, что законопроект заксобрания Петербурга является федеральным — депутаты собираются направить поправки в Госдуму, чтобы сделать новые правила общими на территории всей страны.

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