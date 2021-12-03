Новым главой VK станет сын первого заместителя главы администрации президента Владимир Кириенко

Новым гендиректором VK станет Владимир Кириенко, сын первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко. В настоящее время он занимает должность первого вице-президента «Ростелекома».

О том, что Владимир Кириенко возглавит VK сообщил РБК со ссылкой на источник. На посту главы VK он сменит Бориса Добродеева, который возглавлял холдинг с 2016 года.

Владимир Кириенко с 2016 года занимает должность старшего вице-президента по развитию и управлению бизнесом «Ростелекома». С декабря 2017 года – первый вице-президент «Ростелекома». В начале ноября 2021 года сообщалось, что Владимир Кириенко планирует покинуть «Ростелеком».

В «Ростелекоме» он отвечал за цифровую трансформацию компании, развитие сети дата-центров, проект развития городской среды в регионах, и запуск мультимедийной платформы Wink.

В VK пока официально не подтвердили назначение Владимир Кириенко, однако сообщили, что Борис Добродеев покинет свой пост.

Сергей Кириенко был назначен заместителем главы администрации президента осенью 2016 года.



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Фото: пресс-служба VK