Главный хантер рунета Алена Владимирская запустила проект для молодых карьеристов Узбекистана

Главный хедхантер рунета и основательница сервиса поиска вакансий Facancy Алена Владимирская запустила бесплатный проект для молодых карьеристов Узбекистана — Ustoz (узб. учитель, наставник).
У проекта есть входные критерии: возраст — до 30 лет, наличие высшего образования, хорошее знание английского языка, опыт работы на офисной позиции от 1 года, проживание и желание строить карьеру в Узбекистане.
Все слушатели, прошедшие отбор, попадут в закрытый Telegram-канал, где будут проходить эфиры, разборы кейсов, карьерные консультации. Помогать Алене Владимирской в этом будут местные hr-консультанты и топ-менеджеры ведущих узбекских компаний.
«Больше года я работаю с несколькими ведущими работодателями Узбекистана. И вижу, как молодым узбекистанцам сложно продвигаться по карьерной лестнице. Я решила бесплатно помочь молодым профессионалам вырастить свою карьеру», — сообщила Владимирская.
Проект продлится весь 2023 год. Участвовать в нем можно из любого города Узбекистана.
Фото на обложке: Yernar Almabek /
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