Главный хантер рунета Алена Владимирская запустила проект для молодых карьеристов Узбекистана

У проекта есть входные критерии: возраст — до 30 лет, наличие высшего образования, хорошее знание английского языка, опыт работы на офисной позиции от 1 года, проживание и желание строить карьеру в Узбекистане.

Все слушатели, прошедшие отбор, попадут в закрытый Telegram-канал, где будут проходить эфиры, разборы кейсов, карьерные консультации. Помогать Алене Владимирской в этом будут местные hr-консультанты и топ-менеджеры ведущих узбекских компаний.

«Больше года я работаю с несколькими ведущими работодателями Узбекистана. И вижу, как молодым узбекистанцам сложно продвигаться по карьерной лестнице. Я решила бесплатно помочь молодым профессионалам вырастить свою карьеру», — сообщила Владимирская.

Проект продлится весь 2023 год. Участвовать в нем можно из любого города Узбекистана.

Фото на обложке: Yernar Almabek / Shutterstock