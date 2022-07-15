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Власти запретили иностранным банкам продавать свои дочерние российские предприятия

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Власти запретили иностранным банкам продавать свои российские «дочки». Чтобы это сделать, нужно получить разрешение правительственной комиссии – она его выдавать не будет.

Власти запретили иностранным банкам продавать свои дочерние российские предприятия

О намерениях правительства в отношении сделок по продаже российских дочерних предприятий иностранных банков заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев.

Моисеев отметил, что правительственная комиссия не будет выдавать на это разрешение. Без него провести сделку будет невозможно.

Чиновник отметил, что это мера в ответ на недружественные действия иностранных регуляторов в отношении российских банков за рубежом. Им, по словам Моисеева, нередко запрещают управлять своими активами.

После начала спецоперации на Украине контроль над «дочкой» в Европе потерял ВТБ. Его глава Андрей Костин тогда призвал ввести меры в отношении работы дочерних предприятий иностранных банков.

Фото на обложке: Zubkov Igor / Shutterstock

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