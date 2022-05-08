Власти поддержат инвестиции в переработку отходов

Глава Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении льготной процентной ставки по банковским кредитам для инвест-компаний, вкладывающихся в проекты по обработке и утилизации коммунальных отходов.
Согласно опубликованному на официальном сайте Правительства РФ документу, льготная процентная ставка для инвесторов в данной сфере будет не выше 12,5%.
Оставшуюся долю будут покрывать кредитным организациям субсидии от государства.
Названы два ключевых условия для получения пониженной ставки:
- компании, претендующие на нее, должны осуществлять строительство, реконструкцию или модернизацию объектов по обращению с отходами,
- и действовать в рамках софинансирования публично-правовой компанией «Российский экологический оператор».
Пресс-служба кабмина также сообщает, что подписанный документ – «часть плана первоочередных действий Правительства в условиях внешнего санкционного давления».
Фото на обложке: Regös Környei / Unsplash
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