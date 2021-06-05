Власти Москвы подготовили меры по ограничению скорости электросамокатов

Столичные власти подготовили меры, которые будут регулировать езду на электросамокатах: в пешеходных зонах на них можно двигаться со скоростью пешеходного потока. Прокатные элеткросамокаты ограничат по скорости движения до 25 км/ч.
Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил «яркий всплеск малой мобильности» в Москве. Его слова приводит «РИА Новости».
«Аварии случаются. Что самое неприятное — случаются и с детьми. Поэтому мы подготовили ряд мер, которые позволят навести в этом порядок, но и при этом не ограничивать использование электрических самокатов», — сказал Ликсутов.
В частности, если электрический самокат используется на проезжей части, то он должен находиться в зоне регулирования государственной автоинспекции.
«Также мы считаем, что любой самокат, который используется в городе, он небезопасен для самого пользователя, если он передвигается со скоростью больше 25 км в час. Это небезопасно исходя из радиуса колес и того, что все-таки человек на электрическом самокате не использует никакие средства индивидуальной защиты, как например, водитель мотоцикла», — указал Ликсутов.
По его словам, с компаниями, которые занимаются прокатом электросамокатов, договорились о соответствующих технических решениях.
«То есть если самокат попадает в Парк Горького, то автоматически там нельзя разогнаться более чем 15 км в час. Таких зон уже очень много — больше 50. Их количество будет расти», — сообщил он.
Кроме того, на самокатах в пешеходном потоке можно будет ехать, не превышая скорости последнего.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Акционеры «Лукойла» создали фонд для инвестиций в перспективные проекты
- 2 Силуанов оценил решение Moody's по рейтингу России
- 3 В России запустят пилотный проект по онлайн-продаже рецептурных лекарств
- 4 X5 откроет до конца года 45 «жестких дискаунтеров»
- 5 Авто по подписке, тренировки для киберспортсменов и нейроинтерфейсы: обзор сделок на российском рынке за май