Власти Москвы подготовили меры по ограничению скорости электросамокатов

Столичные власти подготовили меры, которые будут регулировать езду на электросамокатах: в пешеходных зонах на них можно двигаться со скоростью пешеходного потока. Прокатные элеткросамокаты ограничат по скорости движения до 25 км/ч.

Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил «яркий всплеск малой мобильности» в Москве. Его слова приводит «РИА Новости».

«Аварии случаются. Что самое неприятное — случаются и с детьми. Поэтому мы подготовили ряд мер, которые позволят навести в этом порядок, но и при этом не ограничивать использование электрических самокатов», — сказал Ликсутов.

В частности, если электрический самокат используется на проезжей части, то он должен находиться в зоне регулирования государственной автоинспекции.

«Также мы считаем, что любой самокат, который используется в городе, он небезопасен для самого пользователя, если он передвигается со скоростью больше 25 км в час. Это небезопасно исходя из радиуса колес и того, что все-таки человек на электрическом самокате не использует никакие средства индивидуальной защиты, как например, водитель мотоцикла», — указал Ликсутов.

По его словам, с компаниями, которые занимаются прокатом электросамокатов, договорились о соответствующих технических решениях.

«То есть если самокат попадает в Парк Горького, то автоматически там нельзя разогнаться более чем 15 км в час. Таких зон уже очень много — больше 50. Их количество будет расти», — сообщил он.

Кроме того, на самокатах в пешеходном потоке можно будет ехать, не превышая скорости последнего.