Правительство РФ потратит 1 трлн рублей на покупку акций российских компаний

Правительство РФ в лице Минфина потратит 1 трлн рублей на покупку акций российских компаний. Деньги возьмут из Фонда национального благосостояния.
Распоряжение правительства РФ о выделении 1 трлн рублей из Фонда национального благосостояния подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Правительство в лице Минфина будет покупать ценные бумаги российских эмитентов на бирже в течение 2022 года. Для этого власти привлекут госкорпорацию ВЭБ и специализированные финансовые организации.
По данным на 1 февраля 2022 года, объем средств Фонда национального благосостояния составлял 13,6 трлн рублей.
Индекс Мосбиржи после признания Россией независимости Донецкой и Луганской Народных республик и начала военной операции на Украине обвалился более чем на 30%. Центральный Банк РФ запретил проводить торги на Мосбиржи с 25 февраля из-за высокой волатильности на рынке.
Сильнее всего подешевели акции компаний финансового сектора, которые попали под санкции США, Евросоюза и других государств, а также многих экспортеров, в том числе «Газпрома», «Норникеля», «Алросы».
Фото на обложке: Parilov /
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