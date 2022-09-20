Власти РФ поддержат индустрию растительных продуктов компенсациями и субсидиями

Правительство РФ готово поддержать производителей растительной продукции в части компенсации затрат на НИОКР и по субсидиям процентной ставки, заявил на форуме Innofood в рамках стратегической сессии «Foodtech — основа глобальной продовольственной безопасности» министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Кроме того, Минпромторг вместе с Минсельхозом и другими профильными ведомствами готов оказать помощь в регулировании рынка и создании отраслевых стандартов, отмечают в пресс-службе некоммерческого отраслевого объединения «Союз производителей продукции на растительной основе».

Уже сегодня, по словам Мантурова и представителей Союза, формируется дополнительный пакет мер поддержки инновационного кластера. Работу по подготовке нормативных актов планируют закончить до конца октября.

По мнению экспертов рынка растительной продукции, к 2030 году его емкость может составить 200 млрд. долларов, а на долю России может приходиться до 10-15% мирового производства.

При этом Мантуров отдельно отметил, что в направлении использования растительного белка вместо животного российские производители идут в ногу с мировыми трендами.

«Сегодня ведется очень активная работа по разработке и утверждению государственных стандартов на растительные альтернативы. Надеемся, что в ближайшей перспективе начнется работа по наведению порядка и в других сегментах правового поля, а производители получат государственную поддержку», — подчеркнул генеральный директор Союза производителей продукции на растительной основе Артём Пономарёв.

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