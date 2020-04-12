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Пропускной режим, ограничение работы такси: власти Москвы ужесточили карантин
Новости
Анна Оленькова
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых запретах и ограничениях на фоне распространения коронавируса. Так, со следующей недели в столице начнут вводить пропускной режим.
Пропускной режим, ограничение работы такси: власти Москвы ужесточили карантинАнна Оленькова
Новые меры вводятся с 13 по 19 апреля:
- Начинает вводиться пропускной режим. На первом этапе его введут для поездок на работу, на втором — для поездок в других целях, на третьем этапе (если понадобится) — на передвижение внутри района. О сроках введения каждого из этапов столичные власти сообщат дополнительно.
- Ограничены услуги такси. Перевозить пассажиров смогут только перевозчики, имеющие разрешение на работу на территории Москвы и Подмосковья.
- Временно приостанавливается работа почти всех предприятий, кроме госорганов, медицинских организаций, предприятий пищевой и медицинской промышленности, производителей средств индивидуальной защиты и критически важных производств. Все работающие предприятия должны максимально сократить персонал, который присутствует на рабочих местах.
- Строительные и ремонтные работы приостанавливаются. Исключение делается для строительства медицинских объектов и транспортной инфраструктуры.
- Приостанавливается работа каршеринга. Связано это с падением спроса на услугу на 60% и сложностью соблюдать режим дезинфекции.
- Приостанавливается оказание медицинских услуг компаниями и индивидуальными предпринимателями, для которых этот вид деятельности не основной (например, салонов красоты).
Фото: Deliris / Shutterstock
Добрый вечер, уважаемые жители.— Андрей Воробьев (@VorobievAndrey) April 10, 2020
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Мое очередное обращение связано с ужесточением правил нашей жизни на следующую неделю. К сожалению, коронавирус распространяется – мы перевалили за тысячу заболевших. Выявляем все больше больных пневмонией – средней...https://t.co/vU45AxHXKx
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