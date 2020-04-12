Пропускной режим, ограничение работы такси: власти Москвы ужесточили карантин

Новые меры вводятся с 13 по 19 апреля:

В Подмосковье также вводится пропускной режим.

Добрый вечер, уважаемые жители.

⠀

Мое очередное обращение связано с ужесточением правил нашей жизни на следующую неделю. К сожалению, коронавирус распространяется – мы перевалили за тысячу заболевших. Выявляем все больше больных пневмонией – средней...https://t.co/vU45AxHXKx